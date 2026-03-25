5 expositions de peinture gratuites qui vont faire le printemps 2026 à Paris

Entre corps réinventés, toiles textiles, visions mystiques et couleurs en liberté, voici le programme pour respirer de l'art frais gratuitement.

Pas besoin de casser son PEL pour s’offrir sa dose de peinture. En ce printemps 2026, les galeries parisiennes proposent plusieurs expositions gratuites entre corps réinventés, toiles textiles, visions mystiques et couleurs en liberté. Voici le programme des 5 expositions à visiter ces prochaines semaines !

Danielle Orchard, Borrowed Chord, à la galerie Perrotin

Danielle Orchard galerie Perrotin

Avec ses toiles mélancoliques, Danielle Orchard offre une nouvelle perspective à la représentation du corps féminin. La peintre américaine saute au-dessus de Picasso et Matisse dans une série de tableaux feutrés à la profondeur fascinante.

Quand ? jusqu’au 18 avril 2026.

Où ? 76 rue de Turenne, Paris 3e.

Federico Miró, Aller-retour, à Loo & Lou Gallery

Federico Miró, Loo & Lou Gallery

Ce n’est pas Joan, mais Federico. La Loo & Lou Gallery offre sa première monographie à l’Espagnol, né en 1991, qui brouille les pistes entre textile et pigment. L’artiste présente des toiles construites minutieusement, comme un vêtement, enchevêtrant et superposant strates de peinture et couches d’imaginaire.

Quand ? jusqu’au 30 avril 2026.

Où ? 20 rue Notre-Dame-de-Nazareth, Paris 3e.

François Malingrëy à la galerie Paris-B

François Malingrëy/galerie Paris-B

Si vous aimez les peintures un peu étranges (voire flippantes), François Malingrëy présente à la galerie Paris-B son univers théâtral peuplé d’hommes et femmes torse nu (et des bébés aussi) qui vous regardent bizarrement. Une vibe réalisme flamand mais en version surréaliste.

Quand ? jusqu’au 4 novembre 2026.

Où ? 46 rue de la Folie-Méricourt, Paris 11e.

Abdelkader Benchama, Signs and Wonders, à la galerie Templon

Abdelkader Benchama/galerie Templon

Sans doute l’expo la plus mystique de cette sélection. Pour son quatrième solo show, l’artiste français Abdelkader Benchama, qui va bientôt démarrer une résidence à la prestigieuse Villa Albertine à New York, continue d’explorer le monde invisible à travers des dessins tracés à l’encre métaphysique.

Quand ? jusqu’au 7 mai 2026.

Où ? 30 rue Beaubourg, Paris 3e.

Shirley Jaffe à la galerie Nathalie Obadia

Shirley Jaffe/galerie Nathalie Obadia

Si l’on devait retranscrire une partition de musique en couleurs, ça donnerait sans doute une œuvre de Shirley Jaffe. La galerie Nathalie Obadia rend hommage à la fameuse coloriste américano-parisienne décédée il y a dix ans en exposant certaines de ses toiles les plus vibrantes. L'expo qui va éclairer votre printemps.

Quand ? jusqu’au 25 avril 2026.

Où ? 3 rue du Cloître Saint-Merri, Paris 4e.

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