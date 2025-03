Nouveau système-son, nouvel espace chill : la Prairie du Canal dévoile le programme de la saison 2025

L'une des friches phares de la région annonce son retour... et l'arrivée du printemps ! Au menu ? Un terrain de jeu de 7 000 mètres carrés, un système-son estampillé Tweak et un espace chill où mettre la tête dans les fleurs.

Nouvel épisode pour la petite maison de la Prairie du Canal ! Via un communiqué publié la semaine dernière, la friche festive balbynienne de l’asso La Sauge – qui fête ses 10 ans cette année – a annoncé une partie de ses plan(t)s pour la saison 2025.

Un terrain de jeu de 7 000 mètres carrés et un nouveau système-son

À partir du 5 avril, les noceurs-cueilleurs auront à nouveau le loisir de danser et s’ébrouer tous les samedis (de 15h à 22h) dans les 7 000 mètres carrés du lieu. Nouveautés de l’année, on découvrira une sonorisation de scène confiée à Tweak, ce collectif/soundsystem aux baffles plus vivifiantes qu’un défibrillateur pour éléphant, et l’aménagement du « pep’n’chill », « une zone chill, avec chaises longues doubles et rediffusion sonore dans laquelle on pourra allonger sa tête dans les fleurs », nous dit La Sauge.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par La Prairie du Canal (@prairieducanal)

Autres nouveautés : des perfs artistiques type drag, roller ou skate seront organisées régulièrement et la Prairie sera également ouverte le dimanche de 14h à 21h, avec des formats moins festifs et plus engagés, comme une grande parade à vélo, des bals populaires ou des ventes de plantes.

Et l'affiche ?

En ce qui concerne l’ambiance musicale des samedis, s’il y aura bien quelques échappés hip-hop voire rock, la bande-son sera surtout teintée de house, tech ou break avec les collectifs bien connus du lieu Dure Vie, Cracki ou Pitaya Soundsystem. En préambule, le samedi 5 avril accueillera (sur deux scènes) la DJ Kokoprisci pour un défrichage à coups de breaks ; Yambow, résident du collectif Marbré, pour un live avec AVC ; ou No Plan No Computer, ce projet mi-psyché mi-bidouillage électronique 100 % impro du musicien Souly bon à créer un nouveau mème de Yugnat sur les habitants de Montreuil.

Quand ? à partir du 5 avril 2025.

Où ? 55 rue de Paris, 93000 Bobigny