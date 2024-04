Sur les rails de la petite ceinture, un salon pour découvrir de nouveaux millésimes (avant tout le monde)

Lancé en 2022, Premier.es de cuvée a eu la chouette idée de mettre en vedette des premières bouteilles de vigneronnes et vignerons nature nouvellement installé(e)s. Des futures stars, qui sait ? Des déjà bons, c’est sûr. Nouveauté pour cette troisième édition qui se déroule les 4 et 5 mai à la REcyclerie : en plus des vins et des eaux-de-vie d’une trentaine de domaines, le festival s’ouvre à la sobriété joyeuse.

On va pouvoir en effet siroter des boissons sans alcool travaillées comme des vins à l’image d’Oma Frida, un pétillant naturel sans alcool à bas de jus de raisin, de verjus et d’infusion de plantes inventé par Adeline Polus, ou le kombucha de gingembre d’Alexa Collobert et Alexia Arrivé. En jus de raisin, vous pourrez découvrir le premier millésime de beaujolais de l’ex-sommelière Maï Lam, ou les bouteilles vendéennes de Thomas Liberge du domaine La Requerre Records (oui, il est aussi fan de musique).

L’agence Soif, derrière cet événement franchement cool, ne s’arrête pas là puisqu’elle organise aussi deux tables rondes (sur le sans-alcool et sur les vigneronnes en cours d’installation), un banquet végé concocté par le chef volant Arthur Berger et une fiesta le samedi soir histoire de parfaire la Sainte-Trinité de Soif : « Bien boire, bien manger, bien danser ».

Où ? La REcyclerie - 83 boulevard Ornano, Paris 18e.

Quand ? Samedi 4 et dimanche 5 mai 2024 de 11h à 18h

Combien ? Accès à la dégustation : 10 € (verre inclus). Entrée libre à la soirée du samedi. Banquet sur réservation : 35 €

