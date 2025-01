Harponnez le premier fish & chips de 2025 dans le 17e !

Le saviez-vous : l’envie de gras en gueule de bois (si vous lisez cela le 1er janvier 2025, vous voyez exactement de quoi on parle) partage le même mécanisme que le « munchies » post-weed. Les responsables ? Les récepteurs aux endocannabinoïdes, excités à la fois par un gros joint ou le stress d’une petite nuit, réveillent l’appétit et l’odorat. Tout ça pour dire que ça ne sert à rien de lutter et que le mieux reste d’opter pour de la bonne « comfort food ». Et là, Time Out intervient ! Du gras, oui, mais avec du goût, du croustillant et de bons produits.

Popotte de pub au top

© The Blossom Arms

Cap donc sur le 17e pour s’attabler dans l’un des plus beaux représentants de la cuisine de pub anglais de Paris (la fameuse « pub grub »). Au Blossom Arms, ouvert en 2024 par Alexandre Chapier, taulier plus tatoué qu’un virage de supporters mancuniens, on y sert des assiettes replètes (grilled cheese morbier/raclette, burger de canard...) avec assez de calories pour traverser la Manche à la nage, même le 1er janvier ! Foncez sur le maousse et déjà mythique fish & chips : deux morceaux d’églefin à la panure méga-crousti escortés d’un demi-mètre cube de frites double cuisson (la bouteille de vinaigre est évidemment à disposition sur la table). En légumes ? Un ramequin de sauce tartare et un de purée de brocolis ! God save the triglycéride !

Par ici pour notre test complet du Blossom Arms