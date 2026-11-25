Une première parisienne et même dans le monde « sur ce modèle d’exploitation », nous glisse-t-on du côté de MINO.

Après trois ans de sessions d’écoute d’albums immersives à la Gaîté Lyrique, à Central Chapelle ou à Lafayette Anticipations, le collectif MINO annonce l’ouverture de la première salle de cinéma dédiée à la musique au printemps 2027, en collab avec MK2. Une première parisienne et même dans le monde « sur ce modèle d’exploitation », nous glisse-t-on du côté de MINO.

Dans le nouveau MK2 museum

Si on est encore en phase de polissage des détails, on a tout de même réussi à gratter quelques infos sur cette salle. Elle prendra place dans le complexe MK2 Bibliothèque (Paris 13e), et plus précisément dans les 1 500 mètres carrés du MK2 Museum, ce nouvel espace qui abritera à partir du mois de mars 2027 une programmation mêlant arts (avec l’expo « The Republic » de Jean Jullien pour commencer), jeux vidéo et donc musique.

Pour ces futures sessions MINO, l’écoute de la musique – des nouveaux albums, des œuvres cultes ou des créations exclusives – se fera sur un « système-son spatialisé sur mesure » pensé pour la salle, accompagné d’un dispositif vidéo encore en gestation. À l’année prochaine, MINO ! Quand ? ouverture prévue au printemps 2027.

Où ? MK2 Bibliothèque, 128-162 avenue de France, Paris 13e.