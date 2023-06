Premiers de cuvée, le festival de vin nature, revient sur les rails de la REcyclerie

« Les derniers seront les premiers », a dit, un jour, un gars qui s’y connaissait un peu en vin. Les 10 et 11 juin, la deuxième édition du festival Premiers de cuvée va suivre ce précepte à la lettre et propose de découvrir uniquement les premières bouteilles d’artisans récemment installés. Dans le cadre bucolico-ferroviaire de la REcyclerie, plus de 30 artisans de la vigne et de l’alambic, travaillant depuis moins de trois ans et donc largement sous les radars, vont présenter leur production. Il y aura ainsi les bouteilles vendéennes de Thomas Liberge du domaine La Requerre Records (oui, il est aussi fan de musique) ; les beaujolais d’Anaïs Chateau et Nicolas Bompas ; ou les gnoles de Camille Cieplik et Luce Lépissier, qui ont créé leur distillerie à Pont-l'Abbé-d'Arnoult. De futures stars ? Des déjà bons, c’est sûr.

L’agence Soif, derrière cet événement franchement cool, ne s’arrête pas là puisqu’elle organise aussi une fête le samedi soir, histoire de vous déshydrater un peu. Derrière les platines, un panel de DJ éclectique pour oreilles curieuses : le duo Grand Soir (déjà là l’année dernière), Ninz pour une dose de R&B, Aurèle entre trap, acid et techno. Mekla s’occupe des assiettes méditerranéennes afin de parfaire la Sainte-Trinité de Soif : « Bien boire, bien manger, bien danser ».

Quoi ? Premiers de cuvée

Quand ? Samedi 10 et dimanche 11 juin 2023 de 11h à 18h

Où ? 83 boulevard Ornano, 75018 Paris

Combien ? Entrée libre et accès à la dégustation : 10 € (verre inclus). Fête le samedi soir de 19h à 2h : entrée libre.