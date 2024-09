Prix, date, durée : on vous dit tout sur la nouvelle liaison à grande vitesse entre Paris et Berlin

Trans-Paris-Berlin-Express… V2 ! A peine un an après le lancement d’une liaison nocturne pas vraiment couronnée de succès (elle est arrêtée à cause de travaux et reprendra le 28 octobre), la SNCF et la Deutsch Bahn ont dévoilé ce mardi une nouvelle étape dans leur rapprochement en annonçant une liaison à grande vitesse entre les deux capitales.

A partir du 16 décembre 2024, les usagers des deux côtés du Rhin pourront profiter tous les jours d’une connexion directe entre Paris et Berlin (contre trois par semaine avec correspondances obligatoires auparavant) entrecoupée de seulement trois haltes dans les villes de Karlsruhe, Francfort et Strasbourg.

59,99 € le trajet !

Un trajet de huit heures réalisé sur des rames ICE (InterCity Express), l’équivalent teuton du TGV, avec des départs et arrivées tous les jours à la même heure : le coup de sifflet sera donné à gare de l’Est à 9h55 pour une arrivée à Berlin à 18h03. Dans le sens inverse, le départ est prévu à 11h54 (le temps d’un dernier after) pour une entrée en gare parisienne à 19h54. Pour grimper dans le wagon, il faudra débourser un minimum de 59,99 € en seconde classe, et 69,99 € en première. Très attrayants, ces tarifs seront amenés à grimper en fonction du remplissage de chaque rame. Un conseil : prendre ses billets bien en avance.

Bien sûr, huit heures de trajet, ça fait un peu long et il y a des billets d’avion pas beaucoup plus chers. Mais comme les deux gestionnaires le rappellent : en avion, un Paris-Berlin émet 200 kilos de CO2 par tête contre… 2 kg en train. Rendez-vous le 16 décembre sur le quai.