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PSG-Arsenal : la Ville de Paris affiche les messages d’amour des supporters sur 150 panneaux lumineux

Vous pouvez envoyer votre message à Dembélé, Marquinhos et Vitinha dès aujourd’hui !

Écrit par
La Rédaction
Tour Eiffel éclairée pour le PSG
© Josephine Brueder/Ville de Paris | Tour Eiffel éclairée pour le PSG
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Si aucune parade n'est prévue sur les Champs-Élysées cette année en cas de victoire, la Ville de Paris annonce qu’elle mobilise 150 panneaux d'informations lumineux pour diffuser les messages de soutien des Parisiennes et des Parisiens aux joueurs du PSG avant la finale de la Ligue des Champions samedi 30 mai contre Arsenal.

Pour envoyer vos mots d’encouragement à Dembelé, Marquinhos, Vitinha et leurs petits copains, ça prend deux minutes sur la page dédiée du site Paris.fr.  Une sélection des messages les plus inspirants sera ensuite affichée dans tous les coins de la ville.

A noter aussi que la tour Eiffel sera illuminée en rouge et bleu vendredi 29 mai, veille du match, et samedi 30 mai à 17h45 pour un dernier boost énergétique au moment de l’entrée de l’équipe sur la pelouse à Budapest.

A lire ensuite : Âmes de Paname : quand des personnalités racontent leur histoire d’amour avec le PSG

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