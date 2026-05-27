Inscrivez-vous
Langue:
FrançaisEnglishEspañol

Choose a Time Out City

Choose a Time Out Market

Paris

Actualités

PSG-Arsenal : Saint-Germain-en-Laye diffuse aussi la finale sur écran géant

Pour vivre ce moment historique dans le berceau du PSG.

Écrit par
La Rédaction
Sacre du PSG
© Guillaume Bontemps/Ville de Paris | Sacre 2025 du PSG
Publicité

Le PSG en finale de Ligue des Champions, on n’avait pas vu ça depuis au moins un an. Et pour célébrer un (peut-être) doublé légendaire, quel meilleur endroit que là où tout a commencé, à Saint-Germain-en-Laye ?

C’est ici que le club s'est entraîné pendant 53 ans, au Camp des Loges, à deux pas du stade Georges-Lefèvre, qui résonnera comme jamais ce samedi durant la retransmission sur écran géant de la finale contre Arsenal – qui se déroule à Budapest.

Attention à ne pas vous faire piéger par le nouvel horaire de la finale, dont le coup d’envoi sera donné à 18h pour une meilleure couverture médiatique planétaire. Les portes du stade Georges-Lefèvre seront ouvertes dès 15h30 (sans réservation), avec également un village de food trucks pour mâcher son stress avant le match. C’est l’endroit ou jamais pour ressortir le maillot RTL !

Quand ? samedi 30 mai, à partir de 15h30.
Où ? stade Georges-Lefèvre, 5 avenue du Président-Kennedy, Saint-Germain-en-Laye.
Combien ? gratuit, sans réservation.

A lire ensuite : Mehdi Maïzi : “Je ne peux pas dire non au PSG”

À la une
    Publicité
    Back to Top

    A propos de nous

    Nous contacter

    L'offre Time Out

    Plan du site
    © 2026 Time Out England Limited and affiliated companies owned by Time Out Group Plc. All rights reserved. Time Out is a registered trademark of Time Out Digital Limited.