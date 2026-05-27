PSG-Arsenal : Saint-Germain-en-Laye diffuse aussi la finale sur écran géant

Le PSG en finale de Ligue des Champions, on n’avait pas vu ça depuis au moins un an. Et pour célébrer un (peut-être) doublé légendaire, quel meilleur endroit que là où tout a commencé, à Saint-Germain-en-Laye ?

C’est ici que le club s'est entraîné pendant 53 ans, au Camp des Loges, à deux pas du stade Georges-Lefèvre, qui résonnera comme jamais ce samedi durant la retransmission sur écran géant de la finale contre Arsenal – qui se déroule à Budapest.

Attention à ne pas vous faire piéger par le nouvel horaire de la finale, dont le coup d’envoi sera donné à 18h pour une meilleure couverture médiatique planétaire. Les portes du stade Georges-Lefèvre seront ouvertes dès 15h30 (sans réservation), avec également un village de food trucks pour mâcher son stress avant le match. C’est l’endroit ou jamais pour ressortir le maillot RTL !

Quand ? samedi 30 mai, à partir de 15h30.

Où ? stade Georges-Lefèvre, 5 avenue du Président-Kennedy, Saint-Germain-en-Laye.

Combien ? gratuit, sans réservation.