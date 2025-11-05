Punk et vins nature pour ce festival à Saint Ouen

Pour sa 10e édition, la GoulAyance, le salon des vins vivants, rend hommage à François Hadji-Lazaro, leader des Garçons Bouchers disparu en 2023. Une drôle d’idée ? Pas tant que ça !

Garçons Bouchers et tire-bouchons

Le bonhomme n’était pas seulement un multi-instrumentiste surdoué et un auteur sensible (ou le contraire), mais aussi un grand amateur de vin nature quand le concept n’était alors défendu que par une grappe de viti-punks. Les frères Puzelat proposaient ainsi une cuvée des Garçons Bouchers du Clos Tue-Bœuf dès 1986 ! Le vendredi 21, une table ronde regroupant Stéphane Gotkovski, un des organisateurs de la GoulAyance et saxophoniste du groupe, le viticulteur Thierry Puzelat et le chef Yves Camdeborde évoquera cet amour polyphénolique.

© Eurydice Coffinier

50 nuances de vins nature

Côté dégustation, le salon désormais installé à la Communale va aligner une cinquantaine de vignerons, tous furieusement naturistes. Verre en main, vous allez pouvoir explorer les domaines vedettes (Gérald Oustric en Ardèche, Alain Couillaud dans la Loire) ou d’autres plus confidentiels (Yazuko et Guillaume Jacquemain à Bergerac, Nicolas Julien Hibold du Domaine des Ourobores), voire sortir de l’Hexagone (Servaas Blockeel en Belgique ou Pascal Treichler en Allemagne).

© DR

Et le vendredi soir, après le salon, dernier concert de la tournée Tchao François, lancée à la Fête de l’Humanité 2023 par les membres des Garçons Bouchers (à réserver en plus). À la tienne, François !