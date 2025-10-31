Qui sont les créatrices et créateurs parisien(ne)s les plus en vue du moment ?

Paris, capitale de la mode et fief de toute une nouvelle génération de designers aussi talentueux qu’engagés, qui sortent du cadre pour proposer une vision plus fraîche, plus audacieuse, d’un secteur qui nous a un peu fait bailler ces dernières années. Rencontre avec la nouvelle garde de Paname.

Alphonse Maitrepierre

Il n’a même pas 30 ans et il est déjà considéré comme la nouvelle star de la mode. Alphonse Maitrepierre, passé par les ateliers de Jean Paul Gaultier, Chanel et Acne Studios, crée sa propre marque en 2018 et rafle tout sur son passage depuis. La preuve : en 2021, il remporte le Prix de la Ville de Paris « Marque émergente » et rejoint la même année le calendrier officiel de la Fashion Week. Sur le runway comme en boutique, il présente des collections ludiques, entre savoir-faire traditionnel français, goût pour les nouvelles technologies, engagements environnementaux et vision avant-gardiste.

Yann Tosser-Roussey

Remarqué sur les shows du talent précédent ou de Kevin Germanier, Yann Tosser-Roussey est l’accessoiriste à suivre. Diplômé du Studio Berçot, passé par des maisons réputées – Kenzo en tête – et fondateur du studio Roussey en 2020, il séduit le jury du Prix Hermès des Accessoires de Mode au Festival de Hyères en 2021 grâce à des bijoux hyperpop, en forme de fleurs ou de cœur XXL. Réalisées à l’imprimante 3D en polymère, ses créations flirtent avec l’œuvre d’art et réveillent un monde de la mode encore traumatisé par la clean girl era.

Cynthia Merhej

Basée à Paris, la créatrice libanaise Cynthia Merhej cumule les récompenses : lauréate de la Maison Mode Méditerranée en 2019, boursière du Fonds de dotation MMM en 2020, semi-finaliste du LVMH Prize en 2021… C’est simple : sa marque Renaissance Renaissance est sur tous les fronts. Entre tradition et innovation, Cynthia Merhej réinvente la tenue de cérémonie en lui insufflant sexy, modernité et audace pour créer le vestiaire des grandes occasions de la nouvelle génération.

Alyssa Cartaut

À seulement 24 ans, Alyssa Cartaut s’impose déjà comme l’avenir de la chaussure et, plus largement, de la mode française. Diplômée de l’École Duperré et de La Cambre, elle a très récemment remporté le Prix de la Ville de Hyères – catégorie Accessoires de mode – pour sa collection The Cushion Issue. Inspirée de l’univers du sommeil, cette capsule rompt avec les pieds endoloris des fins de soirée en installant nos petons confortablement dans des coussins en lin réalisés en impression 3D. Et si, à l’avenir, il ne fallait plus souffrir pour être beaux et belles ?

Solène Lescouët

Son nom ne vous est pas inconnu ? Normal : Time Out l’a déjà repérée à la sortie de l’école. Diplômée de l’Atelier Chardon Savard en 2017, Solène Lescouët lance sa marque en 2020 après être passée par les ateliers de Lanvin et de Chanel. Inspirée par l’époque victorienne, le gothique et les films d’horreur, la créatrice apparaît comme la digne héritière d’une Vivienne Westwood engagée et décalée, prouvant que le rock (et le tartan) n’a pas dit son dernier mot.

Paco Fausset Leroy Thomas

Attention, retenez bien ce nom. Tout juste diplômé de l’Institut Français de la Mode, le créateur de 21 ans s’est fait remarquer lors de son défilé de fin d’études, en juin 2024. Entre kitsch et avant-gardisme, le jeune designer a également présenté cette année une collection avec l’IFM lors de la Fashion Week, mariant créativité, développement durable et technologie de pointe. Latex, cuir, peau, poils… Tout chez Paco Fausset Leroy Thomas renvoie à une animalité sauvage, à une hypersexualisation choisie, jamais subie, jamais genrée, et surtout, jamais oppressante.

Sophie Gontard

Jeune designer franco-américaine, Sophie Gontard fait partie, comme Paco Fausset Leroy Thomas, des 31 étudiants du Bachelor of Arts in Fashion Design de l’IFM ayant présenté leurs travaux cette année lors de la Fashion Week. L’occasion pour la créatrice d’envoyer valser les stéréotypes de genre avec sa collection I Find Men’s Clothing Funny, détournant de façon ludique le vestiaire masculin. Avec ses volumes démentiels et ses silhouettes comme tout droit sorties d’une BD, sa collection a attiré l’œil de nombreux stylistes et photographes, qui s’arrachent depuis Sophie Gontard pour leurs éditos. Un goût pour la déconstruction qu’elle met aujourd’hui au service de MM6 Maison Margiela.

Layla Al Tawaya

Diplômée de Parsons Paris en 2024, la designer d’origine polonaise et palestinienne basée à Paris, Layla Al Tawaya, s’amuse elle aussi avec le genre. Inspirée par le rockabilly des années 1950 et le punk des années 1970, la créatrice de 24 ans aime associer des pièces fortes, originellement rattachées au vestiaire masculin – comme le perfecto – à des matières délicates telles que le tulle et la dentelle. Elle a récemment produit une collection tout en cuir et en froufrou avec le 19M, primée lors du dernier Festival de Hyères.

Edmond Luu

À la tête du label parisien Pièces Uniques, le créateur de 30 ans et lauréat du Prix Pierre Bergé de l’ANDAM 2024, Edmond Luu, propose un vestiaire masculin à l’opposé de la surconsommation qui caractérise notre époque. Alors que le BHV mise sur une mode jetable en enrôlant SHEIN, Edmond Luu, lui, oscille entre basiques du streetwear, nostalgie et identité forte. Un parti pris payant, puisque sa dernière collection, baptisée Rock, Paper, Scissor et présentée en marge de la Fashion Week homme, reste l’une des plus marquantes de la saison.