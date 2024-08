Qu’y a-t-il dans les boîtes en carton remises aux athlètes qui remportent une médaille ?

Une médaille dans la main gauche, une petite boîte en carton dans l’autre. Si beaucoup de téléspectateurs se sont demandé ce qu’elle contenait, la réponse n’a rien de bien mystérieux : il s’agit de l’affiche officielle des JO. Le genre de cadeau qu’on jette à la poubelle en sortant ? Pas vraiment : une fois déballée, il y a fort à parier que les athlètes décideront de la garder tant c’est un petit chef-d’œuvre de surréalisme qu’a réalisé Ugo Gattoni.

Déjà, c’est un vrai travail d’Hercule (qui a fondé les JO après avoir nettoyé les écuries d’Augias, d’ailleurs) qu’a réalisé l'artiste d’Ivry-sur-Seine, avec plus de 2 000 heures de travail sur quatre mois, enfermé de 5h30 à 22h, comme il le raconte dans une interview à Valdemarne.fr. Il fallait bien ça pour peaufiner l’incroyable quantité de détails et de personnages contenus dans cette œuvre multidimensionnelle.

Où est Charlie ?

Une image en forme de best of de Paris : la ville est transformée par une illusion/déformation en un immense stade olympique. Il y a au centre la Seine et la tour Eiffel, et autour le Grand Palais, l’Arc de Triomphe, la Concorde, le pont Alexandre-III, le Pont-Neuf et les Invalides, dont le dôme nous transporte directement en arrière-plan sur la rade de Marseille (lieu des épreuves de voile), avec sur la droite la vague de Teahupo'o à Tahiti qu’on voit arriver. On y voit également un peu de Stoke Mandeville, la ville anglaise où sont nés les Jeux paralympiques. Et comme Ugo avait presque fini quand on lui a dit qu’il fallait aussi mentionner le Stade de France, il en a fait un crop top à la tour Eiffel !

L’affiche contient un dernier secret, en forme de petit jeu à la Où est Charlie. Huit mascottes des JO ont été dissimulées dans l’image. A vous de les retrouver !