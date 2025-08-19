Radiance : trois soirées pour découvrir l’avant-garde musicale à la Boule Noire

Déjà au taquet sur la curation de nouveaux artistes de la scène parisienne (et d’ailleurs), la Boule Noire leur réserve un traitement spécial du 9 au 11 septembre 2025 avec la deuxième édition de Radiance, une série de trois soirées sur deux scènes pour découvrir les artistes de demain.

La ligne du festival ? “Uniquement des découvertes. Des lignes tortueuses, des projets hors-cadre, des sets sinueux.” Tout est dit. A l’affiche, 13 artistes qui osent, comme le groupe de filles Tout le monde s'appelle clara, déjà booké dans la sélection d’artistes émergents Club Avant Seine de Rock en Seine cette année ; ou Gaouta, une artiste de Casablanca qui chante de la new wave en darija, un dialecte marocain – et c’est trop bien. (Ecoutez son titre “Transport” juste en dessous.)

A voir également : Jeune Oji et sa guitare envoûtante ; la chanteuse parisiano-carioca Yasmin Pigeon, qui est en train de monter doucement mais sûrement avec son titre “Good Enough” ; ou encore Olga Kiav, qui mêle (hyper)pop, rap et électro avec un flow détraqué juste ce qu’il faut comme sur ses titres “Doute” et “Tesla”.

Attendez-vous à être surpris !

Quand ? les 9, 10 et 11 septembre, de 19h à 23h30.

Où ? la Boule Noire, 120 boulevard Rochechouart, Paris 18e.

Combien ? 18 € par soir, passe 3 jours à 43 €. Billetterie ici.