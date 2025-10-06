Ramy Youssef et Mustafa s’emparent du Châtelet avec un spectacle hybride en novembre

Le comédien et le chanteur sont en tournée avec un show moitié stand-up, moitié concert.

Attention, soirée d’exception le 15 novembre prochain au théâtre du Châtelet, qui reçoit l’un après l’autre Ramy Youssef et Mustafa, deux des plus gros talents de la nouvelle génération d’artistes issus de la communauté musulmane d’Amérique du Nord, partis en tournée ensemble avec ce show hybride intitulé Music ! Grief ! Comedy !.

Ramy Youssef est un humoriste new-yorkais d’origine égyptienne dont la série Ramy, qui raconte le quotidien d’un musulman américain dans le New Jersey, lui a valu un Golden Globe en 2020. Et il a encore fait un carton cette année avec l’hilarante série d’animation #1 Happy Family USA sur Prime.

Mustafa, lui, est un chanteur de folk canadien d’origine soudanaise à la voix envoûtante, et son nom est sur toutes les lèvres depuis son album When Smoke Rises en 2021. Sur les planches du théâtre du Châtelet, juste après le spectacle Ramy Youssef, il chantera les titres de son dernier album Dunya entre deux monologues, car les shows de Mustafa prennent aussi par moments des allures de stand-up, comme en témoigne son récent Tiny Desk Concert.

A noter que pour plus d’intimité, on vous priera de ranger votre téléphone dans des pochettes Yondr à l’entrée – mais vous garderez votre précieux avec vous. La billetterie ouvre ce vendredi 10 octobre à 10h, vous pouvez déjà préparer l’alarme.

Quand ? samedi 15 novembre, 20h.

Où ? théâtre du Châtelet, 1 place du Châtelet, Paris 1er.

Combien ? de 14 à 60 €. Billetterie ici.