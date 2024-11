La classe à la capitale : le rappeur et producteur américain Schoolboy Q de passage à Paris en 2025

Comme ce mercredi commence bien : le ciel est à nouveau bleu et le rappeur Schoolboy Q vient d’annoncer un concert à Paris, cinq ans après sa dernière venue sous nos latitudes. Cela aura lieu le samedi 15 février 2025, et incroyable, ce sera à l’Elysée Montmartre, avec sa jauge parfaite de 1 200 places.

Gars sûr de Kendrick Lamar

Gars sûr parmi les gars sûrs de Kendrick Lamar, et complice de tout le rap US – on l’entend notamment sur l’album CHROMOKOPIA de Tyler, the Creator –, le Californien présentera BLUE LIPS, son album sorti en mars, où il mêle comme d’hab flow percutant comme un kick de Jon Jones en pleine côte à des prods ultra-curieuses. Si vous découvrez, écoutez le titre THank God 4 Me, histoire de sublimer cette première fois. Les places seront en vente le 22 novembre à 9h. Mettez votre réveil, cela vous permettra de passer une nouvelle bonne journée.

Quand ? Samedi 15 février 2025.

Où ? Elysée Montmartre, 72 boulevard de Rochechouart, Paris 18e.

Combien ? Billetterie en vente le 22 novembre, à 9h.