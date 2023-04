Retour de Kilomètre 25, la friche techno sous le périph

Sous le périph, l’électronique continue de faire son drift. Alors que Virage a déjà passé la seconde dans le 17e, Kilomètre25, la friche techno plantée sous une portion du périphérique dans le 19e, décline du 5 mai au 31 octobre sa troisième saison estivale. Pour appâter le danseur, les orgas ont annoncé un nouveau système-son directionnel qui épargne les voisins et un chapelet de blazes qui font pétiller les yeux.

© Kilomètre 25

Sur le tableau de bord de l’été, on retrouve ainsi Jeff Mills, Ellen Allien, Apollonia, Ben Klock, Agoria ainsi qu’un back to back berlinois entre Marcel Dettmann et Âme. Egalement dans la boîte à gants du Kilomètre25 : une soirée pour les 10 ans du média Dure Vie avec une collab entre Ryan Elliott et Francesco Del Garda, un passage de Kiddy Smile, une date hors les murs du festival breton Astropolis ou une soirée tendance house avec les Groove Boys Project et Nick V de la Mona. Solide comme un bolide.

Pour démarrer la saison, Kilomètre25 confiera les clés le 5 mai à ses trois résidents (très techno) de l’année : Eastel, la cheffe du label Heart’s Whispers, le vétéran Zadig, à la tête de Construct-Form, et Voltaire, auteur d’une sortie sur le label de Laurent Garnier. Oui oui, vous avez bien lu, Zadig et Voltaire dans la même prog.

Quoi ? Réouverture de Kilomètre25

Quand ? Jeudi, vendredi, samedi, de minuit à 7h. Dimanche, de 16h à minuit.

Où ? 8 boulevard Macdonald, Paris 19e