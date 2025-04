Le soleil tape et Glazart dégaine à nouveau sa plage ensablée : transats, sable fin et afters tous les week-ends

Le point final du circuit de la teuf du nord-est de Paris est de retour. Les samedi et dimanche, de 6h à 16h, les danseurs et danseuses pourront accéder à un espace d’environ 2 000 mètres carrés tapissé de sable fin.

L’espace d’une semaine, les conjureurs de fin de soirée ont flippé sévère. Mais après une – courte – digital détox à l’allure de coup de com bien huilé, Glazart annonce le grand retour de sa fameuse plage, dès ce samedi 5 avril, à 6h pétantes.

Côté règles de baignade, peu ou prou les mêmes bases

À jamais le pionnier de l’open air électronique parisien, le Glazart déverse des tonnes de sable sur son parking tous les étés – ou presque – depuis 2010. Pour cette nouvelle édition, outre un DJ booth agrandi, l’espace et les règles de baignade restent peu ou prou les mêmes : les samedis et dimanches, de 6h à 16h, les danseurs et danseuses pourront accéder à un espace d’environ 2 000 mètres carrés tapissé de sable fin – pensez semelles plates.

Pour s’occuper de la BO de ce week-end d’ouverture, le Glazart a convié des artistes usinant des sets techno, trance et autres genres aux BPM sous stéroïdes, avec le collectif Pygments ou encore l’artiste Paradise777. N’oubliez pas la crème !

Quand ? à partir du samedi 5 avril 2025, de 6h à 16h.

Où ? Glazart, 7-15 avenue de la Porte-de-la-Villette, Paris 19e.

Toujours plus d'open airs

