Retour sur la 3e édition du Grand Pairing, le festival qui met à l’honneur les accords mets-cocktails

Fin de service pour la 3e édition du Grand Pairing de Time Out ! Après le rangement, le bilan : du mardi 10 au dimanche 15 décembre, juste avant la fin d’année, plus de 400 convives ont pu découvrir, à travers sept menus inédits, les plats préparés spécialement pour l'occasion par sept chef(fe)s parisien(ne)s, en accord avec des cocktails inventés par sept mixologues influent(e)s. Chaque repas illustrait un thème inspiré par les spiritueux Moët Hennessy travaillés dans les cocktails, avec sept marques mises à l’honneur : Eminente, Glenmorangie, Hennessy, Belvedere, Volcan de mi Tierra, SirDavis et WhistlePig.

On a ainsi vu Adrien Cachot, chez Vaisseau (Time Out Award de la meilleure table 2024), réinventer le tamal de poisson avec une sauce mole comme un lièvre à la royale. Le tout accompagné d’un verre au rhum Eminente, citron, réduction de bière IPA et sauce Maggi signé de la mixologue Margot Lecarpentier de Combat (Time Out Award du bar responsable 2023). Les sœurs Tatiana et Katia Levha du Servan, néobistrot asie-muté, et la mixologue Carina Soto Velásquez, fondatrice de la Candelaria et du Mary Celeste, ont servi un wonton de boudin noir et une sardine crue en toast brioché accompagnés d’un cocktail à la vodka Belvedere, pomme verte, xérès et shiso rouge.

Le duo de chefs Mathias Degn Ovesen et Harry Wilson de Cendrillon a servi un sando à la poitrine de porc fumée, caviar, sauce cheddar et relish de concombre en accord avec un cocktail à la vodka Belvedere, sauce Hennessy XO et vermouth inventé par les mixologues Jen Riley et Joseph Boley du Sister Midnight (Time Out Award de la meilleure vibe 2023)… Une édition du Grand Pairing 2024 qui a vraiment bien porté son nom !





Retour sur le casting

Adrien Cachot (Vaisseau) et Margot Lecarpentier (Combat) autour de cocktails Eminente

Tatiana et Katia Levha (Le Servan) et Carina Soto Velasquez (Candelaria/Mary Celeste) au Servan autour de cocktails Glenmorangie

Glory Kabe et Léa Colla chez Touki Bouki autour de cocktails Hennessy

Harry Wilson & Mathias Degn Ovesen (Cendrillon) avec Jen Riley & Joseph Boley (Sister Midnight) autour de cocktails Belvedere

Emmanuel Peña (Tarantula) et Maxime Hinckel (Bar Principal) autour de cocktails Volcan de mi Tierra

Zac Gannat (Déviant) et Sara Moudoulaud (Bar Nouveau) autour de cocktails SirDavis

Jordan Moilim (Bonhomie) et Nicolas Goradesky (Cambridge Public House) autour de cocktails WhistlePig

Côté chiffres



- 7 dates sold out

- 440 participants

- Plus de 2 000 assiettes envoyées et 1 680 cocktails dégustés

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.