Retour vers le passé : le PSG ressort le maillot mythique de la saison 2001-2002

Si vous êtes un amateur de football ou simplement un fan du style rétro, cette réédition risque de faire battre votre cœur plus vite qu’une frappe de Thierry Henry. Le Paris Saint-Germain ressuscite une page mythique de son histoire en reproduisant, dans le cadre de sa collection "Héritage" lancée en 2022, le maillot domicile de la saison 2001-2002. Un modèle qui a marqué les esprits et incarné une époque dorée du club, portée sur le terrain par des figures légendaires comme Ronaldinho, Jay Jay Okocha, Nicolas Anelka, Bernard Mendy et José Aloisio. Chacun d’eux, avec son style de jeu unique, a fait rêver les supporters et laissé une empreinte indélébile.

Ronaldinho, lui, a été un véritable révolutionnaire du football français et mondial. Son arrivée au PSG, avec ses dribbles hypnotiques, ses passes de génie et son sourire inaltérable, a ouvert une nouvelle ère pleine de spectacle. Le Brésilien a secoué les défenses et transformé chaque match en show. Ses exploits sont devenus des moments gravés dans les mémoires des fans parisiens.

Un héritage rouge et bleu qui continue de fasciner au-delà du terrain

Le maillot ne se contente pas de flirter avec le passé : il crie l’héritage du PSG. Forcément, il conserve les couleurs iconiques du PSG : le bleu, le rouge et le blanc. Le flocage du nom de Ronaldinho est proposé en édition limitée. De quoi transformer la pièce en un objet de collection. Et en même temps, on comprend : le porter, c’est revivre la magie des gestes fous qui ont électrisé le Parc des Princes au début des années 2000.

© PSG