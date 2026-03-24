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Jusqu’à la fin de l’année, une rétrospective pour (re)voir les films du Studio Ghibli

Tous les dimanches, les spectateurs auront l’occasion de voir un film différent – parfois programmé plusieurs semaines de suite – parmi la petite trentaine de longs métrages réalisés par le studio depuis 1986.

Rémi Morvan
Écrit par
Rémi Morvan
Journaliste, Time Out Paris
Le Voyage de Chihiro © Studio Ghibli
Le Voyage de Chihiro © Studio Ghibli
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Ici, c’est Ghibli ! Entité déifiée du film d’animation japonais, créée par le duo formé par Hayao Miyazaki et Isao Takahata, le Studio Ghibli sera célébré jusqu’à la fin de l’année 2026 à l’occasion d’une rétrospective dominicale « Japanime Mania », organisée dans la salle délocalisée du Centre Pompidou au MK2 Bibliothèque, ainsi que dans les complexes de Gambetta et d'Odéon Saint-Michel.

Des projections tous les dimanches

Tous les dimanches, les spectateurs auront l’occasion de voir un film différent – parfois programmé plusieurs semaines de suite – parmi la petite trentaine de longs métrages réalisés par le studio depuis 1986. Il sera par exemple possible de (re)voir Le Château ambulant et Le Garçon et le Héron, respectivement première et dernière créations du mage Hayao Miyazaki ; Les Contes de Terremer, réalisé par son fils Gorō Miyazaki ; Arrietty, le petit monde des chapardeurs d’Hiromasa Yonebayashi ; ou encore Le Conte de la princesse Kaguya d’Isao Takahata, l’autre créateur du studio, à qui la Maison du Japon vient de consacrer une exposition.

De quoi replonger dans l’univers singulier et merveilleux du studio, poli au fil des films, où se télescopent imaginaire enfantin, légendes japonaises, humanisme universel et maestria technique.

Quand ? Jusqu’à la fin de l’année 2026
Où ? Dans plusieurs complexes MK2
Combien ? De 5,90 € à 13,90 € (billetterie ici)

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