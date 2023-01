Rock en Seine dévoile ses premiers noms avec Billie Eilish et les Strokes !

Dans la grande ruée des festoches parisiens, au tour du dernier de la file de dégainer ! Pour ses 20 ans d’existence, Rock en Seine sera de retour pour quatre jours calés entre le 23 au 27 août, toujours dans l’herbe du domaine de Saint-Cloud. Et en plus des dates, le festival tricoté par le tourneur AEG a lâché une première salve de 20 noms.

Rock en Seine organisera une soirée spéciale (100 % meufs !) autour de la nouvelle icône américaine Billie Eilish, pour sa seule date française de 2023. La suite conjugue de gros noms dans un bel éventail de styles et d’époques. On croise ainsi les Strokes, New-Yorkais vénères depuis le début du millénaire, la cantatrice rock anglaise Florence + the Machine et les Chemical Brothers, pour un revival électronique made in 90’s. On est aussi contents de savoir que Placebo et les Yeah Yeah Yeahs chantent toujours (mais ira-t-on pour autant les voir ?). Comme d’hab, c’est dans les petites lignes du bas qu’on trouve notre compte : Flavien Berger, les post-punks Dry Cleaning et Murder The Capital ou encore les duettistes pop de Wet Leg.

Bien sûr, cette effusion de blazes se répercute sur le prix des billets. Comptez 75 € la journée (et même 89 € pour Billie Eilish), 129 € les deux jours, 175 € le pass trois jours. Et le très décrié golden pit, cet espace accessible juste devant la scène à prix d’or, semble également de retour (sous le nom de Garden, 20 € de plus qui vous garantissent “une bonne vue sur les shows”). Que voulez-vous, on n’a pas tous les jours 20 ans !

Quoi ? Rock en Seine

Quand ? Les 23, 25, 26, 27 août 2023

Où ? Domaine de Saint-Cloud

Combien ? De 75 à 175 € (Billetterie ici)