Rock en Seine, Solidays, Yardland, Macki… Tout savoir sur les annonces de festivals de l’année 2024

Ça y est, la saison 2024 des festivals est lancée ! Non, on n’est pas bloqués à l’heure d’été, ce sont les festivals qui prennent de l’avance. La semaine dernière, c’est en effet tombé comme à Gravelotte du côté des progs de festoches : les estivaux Rock en Seine, Solidays et Macki, le printanier Chorus ou l’hivernal Closer Music, tous ont lâché des noms et des dates. On fait un petit point pour vous mettre à la page et commencer à remplir les cases de votre agenda.

Rock en Seine

Pour sa 20e édition, Rock en Seine annonce une première bordée de 16 blazes ascendant rock et électronique, dans une ambiance très (trop ?) retour aux sources. On y découvre en file indienne : LCD Soundsystem, PJ Harvey, The Kills, The Offspring, The Hives, Jungle, Blonde Redhead, Massive Attack et Soulwax. Pour amener un peu de décennie 2020, les programmateurs pondèrent avec Måneskin, ce groupe de rock made in Italie gaulé pour les stades, l’hyperactif homme-machine Fred Again…, The Smile, nouveau projet post-punk arty du jeunot Thom Yorke, ou la souliste anglaise Olivia. Également à signaler : le passage de la nouvelle héroïne de la pop hexagonale Zaho de Sagazan, unique artiste française de la liste !

Quand ? du 22 au 25 août 2024.

Où ? domaine de Saint-Cloud, 1 avenue de la Grille-d’Honneur, 92210 Saint-Cloud.

Combien ? selon les jours et forfaits (Billetterie ici).

© Olivier Hoffschir

Solidays

Pour teaser son édition des 25 ans, Solidays a lâché une première salve (très masculine) de 13 noms, ronflants au possible, qui devraient contenter toutes les générations et les chapelles stylistiques. Le pan rap sera particulièrement bien garni avec globalement tous les artistes trustant les tops Spotify de l’année : la nouvelle collab entre Tiakola et Gazo, l’homme des Hauts-de-Seine SDM, Zola (sans Koba), la comète Tif, ou encore PLK. Dans la division pop-rock, Solidays a ramené la superstar anglaise Sam Smith, et côté hexagonal, Pomme ou les anciens de Louise Attaque. Enfin, pour s’occuper de la bande-son électronique, outre le duo allemand techno-gabber Brutalismus 3000, on est pour le moment dans une ambiance très mainstream tout le monde les bras en l’air avec Diplo, Martin Garrix ou Trinix.

Quand ? du 28 au 30 juin 2024.

Où ? hippodrome de Longchamp, 2 route des Tribunes, Paris 16e.

Combien ? selon les jours et forfaits.

© Brice Delamarche

Chorus Hauts-de-Seine

Il en faut parfois peu pour aguicher ! Pour Chorus, il n’aura fallu que sept noms pour nous donner envie de mettre le cap à l’ouest. En tête de gondole, le festival a convié une triade rap de haute volée composée du local de l’étape SDM, qui déboule avec son tube “Bolide allemand” ; le gars de La Courneuve Dinos et ses seize introspectifs ; et Luidji, chef de la bande Foufoune Palace à la voix de cristal-texte. Egalement à ne pas louper : l’homme-piano Chassol, la pop-rockeuse nantaise Silly Boy Blue, et Dombrance et sa synthpop électoraliste. Par contre, pour vos prochaines annonces, pensez à programmer un peu plus de femmes.

Quand ? du 20 au 24 mars 2024.

Où ? Seine Musicale, île Seguin, 92100 Boulogne-Billancourt.

Combien ? selon les jours et forfaits (Billetterie ici).

© Dinos

Closer Music

Comme chaque année depuis 2019, Closer Music ouvrira l’année et les esprits. Pendant trois jours, le festival tricoté par l’ex-tête chercheuse de Villette Sonique Etienne Blanchot se déploiera entre l’atrium de Lafayette Anticipations et l’église du Saint-Esprit. Dans la prog, résolument aventureuse, on repère par exemple Ziùr, une collab expérimentale entre le chanteur égyptien Abdullah Miniawy, l’improvisatrice vocale Elvin Brandhi et la vidéaste Sander Houtkruijer. On retrouve aussi la vocaliste catalane Marina Herlop, en pleine transition électronique, l’organiste suédoise Ellen Arkbro pour une fresque contemplative dans une église, ou le groupe chat noir de la Sécu Accident Du Travail.

Quand ? du 19 au 21 janvier 2024.

Où ? Lafayette Anticipations, 9 rue du Plâtre, Paris 4e.

Combien ? selon les jours et forfaits (Billetterie ici).

© DR / Martin Argyroglo

Les Inrocks Festival

Une nouvelle page s'écrit pour le festival des Inrocks, qui déménage au 104 et à la Bourse de Commerce. Pour sa 34e (!) édition, l’événement a annoncé la venue des Libertines, groupe roi du rock imbibé des années 2000. Pete Doherty et Carl Barat, de nouveau réunis, devraient présenter des chansons issues de leur nouvel album prévu en mars. Le magazine complète avec une belle variété de noms : la percussionniste synthétique Lucie Antunes, les punks anglaises queers et féministes Lambrini Girls ainsi qu’une carte blanche à Etienne Daho. Lequel a convié le tonitruant duo post-punk technoïde Bracco ou le combo alterno Unloved dont il est raide dingo. A signaler aussi la date de l’artiste expé brooklynite L’Rain.

Quand ? du 27 février au 1er mars 2024.

Où ? 104, 5 rue Curial, Paris 19e. Bourse de Commerce, 2 rue de Viarmes, Paris 1er.

Combien ? selon les jours et forfaits (Billetterie ici).

Dans le reste de l’actu

Le Macki, raout chéri de Time Out, a annoncé que sa 11e édition se tiendra les 29 et 30 juin 2024, avec un lancement (sans noms) de la billetterie le 6 décembre. Toujours dans les dates à connaître, Yardland, le festival monté par Yard avec We Love Green, dont la première édition avait été annulée l’an dernier, sera de nouveau là en 2024, les 6 et 7 juillet précisément.

Enfin, pour les adeptes des entrechats électroniques, le Marvellous Island, ce festival ensablé sur la plage de Torcy, a dévoilé une trentaine de noms avec Folamour, Patrick Mason, Paula Temple, FKA.m4a (sic) ou UR Trax pour sa prochaine édition les 18 et 19 mai 2024.