Roland-Garros débarque place de la Concorde : match point en plein Paris du 4 au 9 juin

Pour la première fois de son histoire, Roland-Garros, le tournoi de tennis le plus célèbre de l’Hexagone, va squatter le centre de Paname, et pas n’importe où : place de la Concorde, rien que ça. Du 4 au 9 juin 2025 – autrement dit, des quarts jusqu’aux finales – la FFT et la Ville de Paris balancent une grosse fan zone gratuite en plein air, histoire de faire taper le cœur des Parisiens aussi fort que les échanges de Djokovic.

Nom de code de l’opé : « Tribune Concorde ». Une sorte de mini Roland-Garros à ciel ouvert, avec deux écrans géants, une tribune, des chiliennes, trois food trucks, un bar, une boutique officielle (pour acheter de la merch RG) et un DJ pour ambiancer les revers croisés. Ouverture des retransmissions à 14 h, sauf deux soirs où ça joue aussi en nocturne : le mercredi (quart à 20h30) et le vendredi (demi à 19 h). En bonus : la présentation des trophées aura aussi lieu sur place, en présence des vainqueurs.

Capacité : 5 000 personnes sur plus de 5 000 m². Et tout ça, c’est possible parce que la Ville a décidé de piétonniser une partie de la place – dans la droite ligne des JO, du Village Rugby et autres joyeusetés post-olympiques. Et pour pousser le délire jusqu’au métro, la RATP va relooker les plaques des stations Concorde sur les lignes 1, 8 et 12 aux couleurs du tournoi. Une question demeure : y aura-t-il un préposé officiel pour lancer les En "Er" Mundo ? Popopopopopopo polololo… Olé.