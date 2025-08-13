Rooftop Days : découvrez les toits-terrasses de Paris sous un nouveau jour

Que faire de nos toits ? C’est la question derrière les Rooftop Days, un événement qui encourage la réflexion autour de l’utilisation des toits des grandes villes. Un sujet particulièrement brûlant à Paris, l’une des villes les plus densément peuplées du monde.

La bonne nouvelle, c’est qu’avec 12,5 millions de m² de toitures plates de plus de 50 m², Paris dispose de l’équivalent de 1 000 terrains de football à utiliser. Des professionnels y réfléchiront lors du premier jour des Rooftop Days le 26 septembre, avec des tables rondes autour de la végétalisation, la gestion optimisée des eaux, les systèmes d’énergie renouvelables, les espaces partagés de vie…

Le samedi 27 et le dimanche 28 septembre, ce sera au tour du public de goûter à ces espaces en altitude avec une douzaine de toits-terrasses qui accueilleront des animations sur le thème “Bouger, s’aérer”. Au programme, des cours de sport (yoga, capoeira, Pilates, shiatsu…), des ateliers de jardinage, des animations pour les familles et même une silent disco, tout ça avec des vues imbattables sur la ville.

Certains des plus beaux rooftops de Paris participent à l’opération comme l’Opéra Bastille, Molitor, le Novotel Montparnasse, la Seine Musicale ou encore le Mama Shelter (East & West), mais aussi des bâtiments qu’on ne visite pas souvent comme l’îlot Saint Germain, Paristech, les Ateliers Vaugirard ou la ferme urbaine de lavande du 16e arrondissement, Aroma Toit. Et si vous n'avez pas envie de transpirer, vous pouvez aussi simplement imaginer le futur depuis le bar.

Quand ? 27 et 28 septembre.

Où ? sur des rooftops partout dans Paris.

Combien ? Billet rooftop/bar : 3 €. Billet activité : 6 €. Billetterie à venir ici.