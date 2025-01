Les 6 rookies du rap français qui vont finir all-star en 2025

Qui va tout péter en 2025 ? C’est la question que se posent les suiveurs du rap game en ce début d’année, à l’affût du moindre feat, beat ou clash susceptible d’alimenter la hype. Alors que la NBA squatte à Paris, on vous a préparé une liste resserrée de six futurs MVP aux teintes musicales très variées, avec des gens du Sud aux ambiances très wavy, une rappeuse validée par Booba ou une pépite citée par Wemby. Voici nos favoris de la draft rap 2025 !

Keeqaid

Deux beaux projets, des entrechats avec la crème des beatmakers de la next gen (Lyele, Ikaz Boi, Myth Syzer) et de sacrés beaux feats (La Fève x2, Sherifflazone, Gapman) : sans doute que la solidité de l’année 2024 de Keeqaid aurait déjà dû lui permettre de péter le plafond de verre du rookie. Mais comme on dit : tout vient à point qui sait attendre et on espère que 2025 sera l’année où le gars de l’Ile-Saint-Denis mettra le monde d’accord avec son flow effréné posé sur des prods trap 2.0 super bien roulées. En plus, Keeqaid s’appelle Kyliann dans le civil, si c’est pas un prénom de prodige ça.

Sherifflazone

Après quelques sons en éclaireur en 2024, Sherriflazone a déjà bien bien marqué 2025 de son empreinte. Issu du vivier évryen, le rappeur a commencé l’année en sortant sa mixtape DVMP, dans laquelle il se pose comme le passeur local du DMV rap, genre du nord-est américain qui (grosso modo) consiste à poser sur des samples aventureux tout en jouant avec les temps. Le résultat donne des morceaux ultra-entêtants, comme le tube « Amiri » sorti l’an dernier, ou « Eastpack », pépite donnant l’impression d’avoir été produite en rembobinant un magnétoscope. Mais pas de doute, pour Sherifflazone, c’est l’avenir et vous pourrez voir ça en concert à la Maroquinerie le 2 février.

Ino Casablanca

Après le titre – et le clip – de « Fuck Larr » publié en décembre 2024, Ino Casablanca déboule dans le game avec Tamara, un EP à l’esthétique tranchante comme un katana. Son truc à lui ? Des ambiances rappelant un peu Tif qui font cohabiter sonorités hispanophones, orientales, samba et un indolent flow de conteur très singulier. Ça donne quelque chose qui transpire la sincérité quasi psychanalytique. En 2025, on a hâte d’entendre la suite de l’histoire Ino Casablanca.

Lil Kitty



Une apparition il y a six mois, trois sons depuis et une validation par Booba. En 2025, la voie royale semble toute tracée pour Lil Kitty. Suffit d’écouter son morceau « GOAT » pour capter le délire et le potentiel : sur une prod trampoline, la rappeuse se balade avec une attitude ricaine en alignant les revendications de prise de pouvoir sur le game. L’avenir s’annonce grand pour Lil Kitty.

Creamy G

Débarquée dans le game au début de la décennie avec un EP commun avec Jeune Lennon, la Marseillaise Creamy G a passé la seconde en 2024 avec deux EP bien solides sur leurs appuis. Le dernier en date, Soleil sur moi, où l’on croise Edge et Rod du label Goldstein Records, laisse entendre un univers mêlant prods West Coast ouateuses pour rouler le bras à la portière sur la corniche et flows autotunés mi-rap mi-R&B 2.0 bien sentis.

LEDOUBLE

L’an dernier, comme tout gars du Sud qui se respecte, LEDOUBLE a commencé à plastronner l’été venu, enquillant en à peine quelques semaines un EP produit par Hologram Lo’ de Don Dada, une session et le festival Grünt. Avec son univers fait de trap et d’ambiances ultra wavy, d’un flow de trapéziste et de refs fleurant bon l’oisiveté, LEDOUBLE a tout pour percer cette année.