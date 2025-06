Rouget, langoustine, caviar… La cuisine étoilée de Florent Pietravalle s’installe à Paris

Pour découvrir la cuisine délicatement sudiste (et justement étoilée) de Florent Pietravalle (formé par Pierre Gagnaire), on n’avait pas le choix : il fallait se rendre à Avignon et tenter d’arracher une table à la Mirande, son restaurant niché au pied du Palais des Papes.

Dans une cour secrète

Bonne nouvelle si vous êtes allergique au TGV : le chef débarque avec recettes et soleil pour un mois à Paris ! Au Mandarin Oriental Lutetia, le seul palace de la rive gauche, il va proposer une carte estivale servie dans la cour (très) confidentielle du Jardin de l’Aristide. Six plats qui marient la campagne et la Méditerranée comme ce rouget à la moelle de bœuf ; la langoustine, petits pois et tripes ou la tomate grenobloise et caviar… Comptez entre 34 et 56€ l’assiette à partager. Et pour escorter ces créations ? Les cocktails de haute volée du Bar Aristide voisin. Réservation indispensable !

Quand ? Du 19 juin au 19 juillet, les jeudis, vendredis et samedis de 18h à 22h30

Où ? Mandarin Oriental Lutetia, 45, Boulevard Raspail, Paris 6e

