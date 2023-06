Saint-Denis va sacrer la meilleure cuisine du monde !

Saint-Denis, 115 000 habitants et 134 nationalités (d’après l’Insee), et donc une richesse culturelle immense, notamment gastronomique avec des spécialités d’Algérie, du Sri Lanka, de Turquie, du Mali ou de Roumanie qui se popotent tous les jours. Ce sont ces savoir-faire que le Championnat du monde des cuisines du monde célèbre joyeusement lors de sa deuxième édition, le samedi 1er juillet.



Une journée durant laquelle les quatre duos finalistes du volet "Cuisine de famille" vont s’affronter à coups de recettes dans l’arène bucolique de Zone Sensible, ancienne ferme maraîchère transformée par Olivier Darné, apiculteur et artiste, en potager écoresponsable. Un moment bon enfant et festif mais sérieux : le parrain de cette édition se nomme Alain Ducasse, qui n’est pas connu pour rigoler avec la nourriture, et dans le jury, on trouve Alice Arnoux (Perchoir), Gaël Facchetti (Solstice), Jacky Ribault (L’Ours) et Ranwa Stephan (les Délices de l’Ogresse) !



Outre la compétition, ce samedi va être l’occasion de découvrir une recette de Camille Saint-M’Leux, une exposition de l’artiste béninois Théodore Dakpogan, une chorégraphie de Rebecca Journo avant un mix nocturne par le collectif La Nuit Bouillante de Saint-Denis. Bref, un menu complet pour un régime sans seum.

Quand ? Samedi 1er juillet de 10h à 23h

Où ? Zone Sensible 112, avenue de Stalingrad 93200 Saint-Denis

Entrée libre