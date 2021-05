Salvador Dalí et Gaudí vont débarquer à l'Atelier des Lumières

Le programme 2021 de l'Atelier des Lumières est un écho de cette période aux confins de la dystopie. Après nous avoir envoyés patauger en Méditerranée, le paquebot numérique de la rue Saint-Maur nous invite, du 19 mai 2021 au 2 janvier 2022, à une escale dans les incandescents et surréalistes mondes de Salvador Dalí.

Tout au long des 40 minutes de cette rétrospective Dalí, l'énigme sans fin concoctée par Gianfranco Iannuzzi et la Fondation Gala-Salvador Dali, les (140) projecteurs (lasers) du spot vont illuminer plus de six décennies de créations artistiques du maître de Figueres. Un peu de photo, un peu de cinéma, un peu (beaucoup) de sa femme Gala, un peu de cubisme, un appartement surréaliste et un paquet de célébrissimes toiles comme La Persistance de la mémoire ou Léda atomique. Et cette énigme sans fin prend une nouvelle dimension lorsqu'on sait qu'elle sera mise en musique avec des titres de Pink Floyd. Saucerful of Secrets.

Toujours dans la même veine catalane et sur les mêmes dates, le programme court, après s'être teinté de bleu Klein, s'animera au fil des oniriques créations architecturales d'Antoni Gaudí. Un duo de choc qui nous tarde de découvrir !

Quoi ? Dalí, l'énigme sans fin et Gaudí, architecte de l’imaginaire

Quand ? Du 19 mai 2021 au 2 janvier 2022

Où ? Atelier des Lumières, 38 rue Saint-Maur, 11e

Combien ? De 10 à 15 € (Billetterie à venir)