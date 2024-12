Sarah Andelman (de Colette) ouvre un gift shop éphémère chez Sotheby’s

Au premier étage du flagship de Sotheby’s, les vitrines se transforment en terrain de jeu : des bagues ornées de pierres de 39 carats reposent sur des roues de skate, tandis que des Rolex paradent sur des planches miniatures. Ce mélange est signé Sarah Andelman, fondatrice de feu Colette et des éditions JUST AN IDEA, invitée par Sotheby’s à concevoir un concept store éphémère pour l’Avent. Entre objets sélectionnés par la curatrice et pièces de luxe issues des collections "Buy Now" de Sotheby’s, cette installation est à découvrir jusqu’au 20 décembre. Attention, fragile !

(c) Sotheby’s

Gourmandises, verrerie et pièces de collection

Entre étals et vitrines, trois catégories d’objets (et de budgets) s’offrent à nous. D’abord, quelques luxes décoratifs ou comestibles comme des boîtes de chocolats Palomas designées par India Mahdavi, du café et du chocolat chaud Sant Ambroeus, ou des créations de l’artiste Gab Bois, qui détourne des objets du quotidien.

Pour des porte-monnaie un peu plus garnis, l’essentiel de la sélection tourne autour de la verrerie : cruches, flûtes, vases ou verres à cocktail signés par des designers en vue. À l’affiche, des pièces séduisantes de Maison Balzac (à partir de 50 €) ou de magnifiques vases floraux imaginés par Sophie Lou Jacobsen (comptez quelques centaines d’euros). Et pour le reste, direction les vitrines : sacs Hermès, Rolex et haute joaillerie.

(c) Sotheby’s

(c) Sotheby’s

En parallèle, et pour la « déco », la culture skate s’expose avec des planches imaginées par des artistes (à accrocher aux murs) ou des photographies noir et blanc. Une façon comme une autre de célébrer la sortie du bouquin Skateboard Culture (à shopper ici aussi).

Où ? Salon Sotheby’s, 83 rue du Faubourg-Saint-Honoré, Paris 8e

Quand ? Du 28 novembre au 20 décembre 2024