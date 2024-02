Fashion Week : 5 nouvelles librairies-galeries à l'ADN mode à découvrir en ce moment à Paris

Le livre est à la mode, et la mode se met à la page. Comme s’ils s’étaient secrètement passé le mot, des designers de renom et libraires flirtant avec la fashionsphère se sont simultanément mis à l’ouvrage en ce début d’année. Et les ouvertures de bookshops et galeries se sont multipliées à Paris. Au sommaire : le nouveau Babylone de Saint Laurent, l’appendice XXL d’0fr., un bookstore de luxe pour rich kids déprimés, un centre de documentation fashion et un pop-up livresque au Bon Marché… Forcément, on s’y est aventuré pour vous. Voici leur histoire, et ce que vous pourrez y voir.

Anti Public Library



Anti Public Library © Ziqin Xu

Vous êtes plus riche que l’arnaqueur de Tinder et vous en avez marre de payer votre café “seulement” 5€ à Paris ? Au bar lynchéen de cette toute neuve Anti Public Library, le prix de l’or noir est indexé à celui du caviar (seul aliment à la carte de l’établissement) : comptez 7€ pour un café, et 65€ la bouteille de sake. Le lieu, imaginé par le jeune créateur du label mode Enfants Riches Déprimés (tout est dans le titre) n’en vaut pas moins le détour si vous avez le goût du beau comme de l’étrange et que vous êtes de passage dans le quartier. Aux murs, des ouvrages rares à l’esprit punk, principalement photographiques, trempant plus que dangereusement dans l’érotisme. Dans les bacs, une fine sélection de vinyles tout aussi punk, entre funk, métal et spoken word. Not so quiet luxury.

Ouvert du mardi au dimanche

77 rue Charlot, Paris 3e

EPHEMERA - Precious Fashion Documents

Ouverte le 26 février, juste à temps pour le coup d’envoi de cette nouvelle Paris Fashion Week, EPHEMERA est une librairie éphémère spécialisée dans la documentation mode, sous toutes ses formes. Imaginé par Pascal Monfort (analyste de tendances que vous devriez suivre sur Insta si l’aspect éditorial de la mode vous intéresse), ce cabinet de curiosité bibliovore présente une vaste collection d’archives de magazines, de catalogues ou d'invitations à des shows, et bien d'autres pépites à consulter librement sur place (dont une sélection de VHS à visionner) - ou à ramener chez vous pour certaines. Pendant ses trois mois d’opération, EPHEMERA organisera diverses rencontres et conférences autour de la collection (programmation à suivre via Instagram). Si vous avez une thèse à écrire, c’est là qu’il faut aller.

Semaine d'ouverture : du 26 février au 2 mars, de 11h à 19h

Puis du jeudi au samedi de 11h à 18h (sur rendez-vous les mardis et mercredis)

29 rue de Trévise, Paris 9e

Mise en Page au Bon Marché

Entre deux expositions de Daniel Buren, le Bon Marché s’offre une pause lecture bienvenue. Déployée à tous les étages du grand magasin, cette carte blanche à Sarah Andelman (ancienne boss du concept-store Colette et éditrice chez Just an Idea Books) est une franche réussite. Imaginé en partenariat avec des librairies du monde entier (on découvre avec joie Pillow-Cat Book, première librairie “animalière” de New York), cette expo-pop-up propose principalement des produits dérivés plus ou moins luxueux autour du livre, une sélection de belles éditions, mais aussi des oeuvres XXL du dessinateur Jean Jullien, qui signe la scénographie du chouette espace café.

Ouvert tous les jours, du 24 février au 21 avril

24 rue de Sèvres, Paris 7e

Saint Laurent Babylone

© Alix Leridon pour Time Out Paris

On vous a déjà parlé de l’ouverture de la sublime librairie-galerie de Saint Laurent, imaginée par son directeur artistique Anthony Vaccarello. Si vous n’y êtes pas encore passé, profitez d’un des nombreux événements à venir pour la découvrir. En une semaine seulement, vous pourrez y rencontrer le photographe Juergen Teller, qui viendra signer son nouveau livre retraçant des années de collaboration artistique avec Saint Laurent (le mercredi 28 février dès 17h30), ou le mannequin légendaire Linda Evangelista, à l’occasion de la parution d’un recueil que le photographe Steven Meisel lui a consacré. Des beaux livres et du beau monde.

Ouvert du mardi au dimanche

9 rue de Grenelle, Paris 7e

0fr. Galerie

La profuse et artsy librairie 0fr. avait déjà un petit espace d’exposition en arrière boutique. Depuis quelques semaines, le bookstore favori de la faune créative parisienne s’est dédoublé et occupe un second (et immense) espace à quelques pas de la maison mère. Galerie vivante et animée, l’espace semble vouloir miser sur la surprise et l'inattendu, dans un beau bordel organisé. Après avoir présenté une expo photo, proposé moult fanzines, prints et micro-éditions, accueilli des dédicaces et dj-set, le lieu accueillera dès cette semaine son premier défilé. Pour en être et suivre leur actu au jour le jour, rendez-vous sur la page Instagram d’0fr. (n’oubliez pas de mater leurs stories). Attention, les horaires d’ouverture sont encore assez aléatoires…

Jours d’ouverture à double checker via Instagram

1 rue Eugène Spuller, Paris 3e