Se faire peur jusqu'à 2h : les meilleurs bars de Paris où fêter Halloween

Avant celle des saints, c’est la fête des morts ! Halloween (littéralement « veille de la Toussaint » en anglais) et son cortège de zombis déferlent sur nous ce jeudi 31 et, comme à chaque fois depuis la fin des années 1990, Paris va se repeindre en orange potimarron et noir charbon pour se sentir encore plus comme aux Etats-Unis. Outre les clubs qui envoient des soirées spéciales, les bars parisiens mettent aussi les petits verres dans les grandes citrouilles avec cocktails spéciaux et playlists effrayantes. Profitez-en, c’est le seul soir où écouter du gothique est cool !

The Blossom Arms

Pour l’occasion, le gastropub français le plus anglais de Paris installe aux platines Barbare, DJ féru de musiques qui font trembler les petits os de l’oreille interne : goth, rock vénère et évidemment douces mélopées death metal. Shot offert si vous êtes déguisé, bonbons à dispo et cocktail spécial Halloween pour s’hydrater.

Où ? 17 rue Guy-Môquet, Paris 17e.

Quand ? 18h30-1h.

Sister Midnight

Originalité de notre bar chouchou de Pigalle : il propose le plus petit drag show de la ville. Pour Halloween, Kahlos Éphémère présentera un spectacle en version maléfique ! La carte des cocktails s’offre aussi un lifting monstre avec les verts verres Season of the Witch (rhum, aquavit, crème de poire, miel, chlorophylle) ou Witches Brew (gin, thé matcha, liqueur de vanille, citron).

Où ? 4 rue Viollet-le-Duc, Paris 9e.

Quand ? 18h-1h.

Abricot

En bonnes Américaines, Jennifer Crain et Allison Kave ne rigolent pas avec Halloween. La célébration commence donc dès le samedi avec un atelier de sculpture de citrouille. Le jeudi, ça part en concours de costumes, atelier maquillage et des cocktails inventés pour l’occasion comme le Pumpkin Patch au rhum, spice latte à la citrouille et sirop de citrouille, ou la Catrina, une Margarita mezcal goyave (car c’est aussi le Dia de los Muertos).

Où ? 189 rue Saint-Maur, Paris 10e.

Quand ? 18h-2h.

Cabaret des Merveilles

Halloween en mixité choisie, c’est possible au Cabaret des Merveilles, bar queer et féministe du Quartier latin. Préparez votre plus beau déguisement de sorcière lesbienne ou de vampire trans et sylvanien pour remporter le concours de costumes, révisez vos classiques qui font peur pour le quiz, et répétez vos chorés gothiques pour les sets de Lucia Loot et Belladone.

Où ? 25 rue de l'Hirondelle, Paris 6e.

Quand ? 18h30-2h.

Dirty Lemon

En invitant la drag-queen franco-libanaise Diva pour Halloween dans son bar, Ruba Kouri envoie un signal fort. Oui, dans cette période de guerre et de destruction insensée, on peut exorciser la mort par la fête. Habillez-vous donc en diva, venez danser sur les sets de Peachee.C & 212tings et sirotez les super cocktails maison. Bref, célébrez la vie pour la fête des morts.

Où ? 24 rue de la Folie-Méricourt, Paris 11e.

Quand ? 19h-2h.

L’Appartement du Hoxton

On le sait peu, mais au niveau -1 de l’hôtel Hoxton planque une salle décorée comme un appartement, habituellement inaccessible au public. Pour Halloween, vous allez pouvoir découvrir son ambiance films d’horreur des années 90 (Scream, Souviens-toi l’été dernier…). Et pour éliminer les cocktails aux couleurs d’Halloween, des sets énergiques de Lily Rosy, Zepequenaï, Ski Carl et Sadandsolo. Entrée gratuite mais résa obligatoire ici.

Où ? 30 rue du Sentier, Paris 2e.

Quand ? 21h-1h.