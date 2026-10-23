Sept galeries de Séoul exposent leurs artistes à Paris

Alors qu'Art Basel a préféré fermer les portes du Grand Palais samedi et dimanche, la foire d’art contemporain Paris Internationale reste ouverte et réunit une cinquante de galeries du monde entier dans un bâtiment désaffecté le long du canal Saint-Martin jusqu'au 24 octobre. On pourra notamment y découvrir sept galeries coréennes émergentes, présentées dans le cadre du programme NEXT KOREA: GALLERIES.

Les galeries ont sollicité leurs artistes pour participer à ce projet d’exposition commune, intitulée Second Nature. Le concept : « Faire dialoguer les rituels, mythes, objets vernaculaires, techniques et matériaux coréens avec des formes spéculatives, des systèmes technologiques et la culture visuelle contemporaine. »

A voir notamment, la sculpture Ergosphere du duo d'artistes sud-coréen BBK, composé de Junho Jang et Jongwan Jang, qui cherchent à savoir ce qu’il se passe dans la tête d’un Bouddha, ou la toile Ouroboros Island de Ko Geunho, qui revisite la figure mythologique de l'Uroboros, le serpent qui se mord la queue.

Quand ? du 20 au 24 octobre 2026.

Où ? Paris Internationale, 187-189 quai de Valmy, Paris 10e.

Combien ? entrée libre, sur réservation.