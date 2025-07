Setlist, horaires, billetterie : tout savoir sur le concert d’Olivia Rodrigo à Lollapalooza Paris ce vendredi

L’une des nouvelles héroïnes de la pop (et de l'industrie) américaine est de passage à Paris ce week-end. Quelques semaines après avoir mis le feu à Glastonbury – invitant pour l’occasion Robert Smith des Cure à chanter “Friday I’m in Love” et “Just Like Heaven” –, Olivia Rodrigo sera en concert au festival Lollapalooza ce vendredi 18 juillet à l’hippodrome de Longchamp.

Des milliards de streams sur scène

Un an après son dernier passage sous nos latitudes, elle clôturera le premier jour du festival avec un concert d’une heure et demie (21h45-23h15). Elle devrait jouer une vingtaine de sons issus de Sour et Guts, ses deux albums remplis de chansons aux milliards de streams, comme “Traitor”, “déjà vu”, “drivers licence”, “vampire”, “good 4 u”, “jealousy”, “ou all-american bitch”.

Pour les plus curieux, on vous glisse la setlist de son dernier concert milanais ci-dessous. Et pour celles et ceux qui souhaiteraient voir ça IRL, il reste encore des tickets à partir de 89 € la journée.

Quand ? vendredi 18 juillet, de 15h30 à 22h15

Où ? hippodrome de Longchamp, 2 route des Tribunes, Paris 16e.

Combien ? de 89 à 499 € selon les formules. (Billetterie ici)

Setlist