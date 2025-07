Setlist, scénographie, billetterie : qu’attendre du concert parisien de Kendrick Lamar et SZA ?

C’est (au moins) le concert de l’année : quelques mois après avoir chanté deux morceaux à la mi-temps du Super Bowl, Kendrick Lamar et SZA, deux des plus grosses stars de la galaxie musicale, seront de passage dans la salle de Paris La Défense Arena pour deux dates communes les 15 et 16 juillet. Pour situer l'événement sur l’échelle de la pop, c’est un peu comme si Tupac avait décidé de partir en tournée avec Mariah Carey.

Leur tournée commune Grand National Tour vient couronner une décennie de compagnonnage artistique, eux qui ont été signés au début des années 2010 par le label californien Top Dawg (SZA l'est toujours). Pour vous aider à gérer votre impatience, on vous a listé tout ce qu’on sait déjà sur l’événement - attention spoiler !

Quelle setlist ?

Non, SZA et Kendrick ne passeront pas tout le show ensemble sur scène. Après une petite chauffe de DJ Mustaaaaaard, ce Grand National Tour célébrera les discographies des deux artistes en alternance, à travers neuf tableaux avec plus de 50 sons, pour deux grosses heures de musique. On entendra des classiques, des reprises, des piques à Drake, et bien sûr leurs morceaux communs (All the Stars, luther ou gloria). Bref, une folie.

Un peu de biscuit ? Sachez que le show s’ouvre avec Kendrick pour un cryptique quintet wacced out murals-squabble up-King kunta.-ELEMENT. et un avant-goût de tv off. Que SZA débarque ensuite sur leur feat 30 for 30 avant de prendre la main pour un triptyque Love Galore-Broken Clocks-The Weekend.

Pour les plus impatients et curieux, on vous glisse la setlist d'un des derniers shows en date en bas de l’article.

Quelle scéno ?

Avec deux stars américaines, on aura droit à un show à l’américaine, donc grandiloquent et millimétré. Niveau scéno, l’espace sera divisé en deux : une scène immense avec des écrans géants en guise de papier peint, lesquels s’ouvrent pour laisser apparaître des escaliers ou un capot de Buick ; et une longue avant-scène en forme de losange avec plateformes triangulaires qui montent et descendent.

La star du décor, ce sera évidemment la Buick Grand National Experimental (GNX) de 1987 présente sur la pochette de l’album GNX (cotée 100 000 € à l’Argus), dans laquelle Kendrick lance le show, et dont la version végétalisée, en référence à la version deluxe de l’album SOS, accompagne l’arrivée de SZA. La chanteuse sera accompagnée d’une troupe de danseurs et danseuses ainsi que de musiciens tandis que K.dot sera majoritairement seul sur scène ses tableaux.

Est-ce qu’il reste des places ?

Si la grande majorité des 80 000 places se sont arrachées, il reste encore des tickets pour le mercredi 16 juillet, avec des prix compris entre 111,50 € à 210,50 €.

Quand ? mardi 15 et mercredi 16 juillet 2025, à partir de 19h.

Où ? Paris la Défense Arena, 92000 Nanterre.

Combien ? de 111, 50 € à 210, 50 € (billetterie ici).

ATTENTION SPOILER

La setlist de leur concert à Francfort le 4 juillet

Act I: Kendrick Lamar

wacced out murals

squabble up

King Kunta

ELEMENT.

tv off

Act II: SZA

30 for 30

Love Galore

Broken Clocks

The Weekend

Act III: Kendrick Lamar

euphoria

hey now

reincarnated

HUMBLE.

Backseat Freestyle

family ties (Baby Keem cover)

Swimming Pools (Drank)

A.A.d city

Alright

man at the garden

Act IV: SZA

Scorsese Baby Daddy

F2F

Garden (Say It Like Dat)

Kitchen

Blind

Consideration (Rihanna cover)

Low

Act V: Kendrick Lamar & SZA

Doves in the Wind

All the Stars

LOVE.

Act VI: Kendrick Lamar

dodger blue

peekaboo

Like That (Future & Metro Boomin cover)

DNA.

GOOD CREDIT (Playboi Carti cover)

Count Me Out

Bitch, Don't Kill My Vibe

Money Trees

Poetic Justice

Act VII: SZA

I Hate U

Shirt

Kill Bill

Snooze

Open Arms

Nobody Gets Me

Good Days

Rich Baby Daddy (Drake cover)

BMF

Kiss Me More (Doja Cat cover)

Act VIII: Kendrick Lamar

Heart pt.6

Bodies

N95

tv off

Not Like Us

Act IX: Kendrick Lamar & SZA