6 cinémas parisiens qui en mettent plein les yeux avant le début du film

Parfois, en allant au cinéma, on se sent comme dans un film. Car sur la carte des cinémas parisiens – on en compte environ 75 pour 400 écrans –, si certains se distinguent par leur programmation ultra-pointue, d’autres friment avec leur déco, entre salles sculpturales et architecture vertigineuse. A l’occasion de l’inauguration du Pathé Palace rénové par Renzo Piano, on vous a listé six cinémas parisiens qui vous en mettent plein les mirettes avant même le début de la séance !

La salle historique du Grand Rex

Le mythe ultime des cinémas parisiens. Ouverte en 1932, labellisée monument historique en 1981, le Grand Rex est aujourd’hui la plus grande salle régulièrement exploitée dans le monde. Faut dire qu’elle a une sacrée dégaine avec ses 2 400 sièges répartis sur trois niveaux, son écran de 25 mètres sur 11, son plafond étoilé et ses balcons façon villa méditerranéenne. Question affiche, la salle mixe avant-premières prestigieuses, marathons, ciné-karaoké et concerts.

Où ? 1 boulevard Poissonnières, Paris 2e.

Le Grand Rex

Max Linder

Sur les Grands Boulevards, au début de la Grande Guerre, ce cinéma a été imaginé comme un rêve de gosse par le comédien burlesque Gabriel Leuvielle aka Max Linder. Après moult rachats, destructions et rénovations, le Max Linder continue aujourd’hui de plastronner, sous le matronage de Claudine Cornillat, avec son écran de 18 mètres et sa monumentale salle de 600 salles, striée de trois niveaux et cerclée de stuc vénitien. On peut aussi y regarder des films, avec une programmation entremêlant classiques restaurés, nouveautés pointues et cycles thématiques.

Où ? 24 boulevard Poissonnières, Paris 9e.

© Max Linder Panorama

Grand Rex – Salle Infinite

Pour célébrer ses 90 ans, le Grand Rex s’est offert un beau cadeau : l’Infinite, une salle du futur au design et à la technologie haut de gamme. Bien plus intimiste que sa consœur historique avec un peu moins de 300 sièges (en cuir, numérotés, inclinables), elle peut se transformer en fonction du film projeté (via son système d’éclairage qui permet de faire changer la salle de couleur). Côté technique, on peut compter sur un son immersif Dolby Atmos et un écran Real-D Ultimate de 10 mètres de base, avec une image technologie laser. À l’entrée de la salle, un large bar en marbre propose des produits haut de gamme aux spectateurs. Evidemment, tout ce luxe a un prix : 16 € la place.

Où ? 1 boulevard Poissonnières, Paris 2e.

© ABP Architectes

Pathé Palace

Rouvert après une demi-décennie de travaux, le Pathé Palace a été inauguré mi-septembre. Pour redessiner le complexe, Pathé s’est attaché les services de l’archi star Renzo Piano, lequel a relooké le bâtiment haussmannien de la façade – une vitrine de bijoutier géante – au double escalier dans le hall marbré en passant par cette verrière wembanyamesque et ce bar façon Art déco. Dans les salles, on trouve des sièges en cuir, inclinables et chauffants et le nec plus ultra niveau son et diffusion : écrans Onyx LED, son Dolby Atmos et projo Dolby Vision. Magnifique mais il faudra lâcher 25 € pour voir ça de vos propres yeux. Gloups !

Où ? 2 boulevard des Capucines, Paris 9e.

© Joan Bracco

Louxor

Quelle folie ce Louxor ! Ouverte en 1921, mille fois rénovée et abandonnée, classée en 1981, cette iconique salle de cinéma a rouvert en 2013, reprenant les plans originaux de Henri Zipcy. Cela donne un bâtiment singulier à l’architecture néo-égyptienne entre mosaïques bleu, noir et or, motifs scarabées et masques de pharaons. Des trois espaces de projection, ne loupez pas la grande salle Youssef-Chahine avec ses trois niveaux, ses fresques et ses sièges rouge carmin. Bref, la classe, jusque dans la prog, en grande partie orientée art et essai.

Où ? 170 boulevard Magenta, Paris 10e.

Le Louxor © Anthony Rauchen

La Géode

Comme ils friment les Amerloques avec leur Sphere, cette salle de concert immersive à 360 degrés plantée à Las Vegas. Ce qu’ils ne savent pas, c’est que nous, ça fait depuis 1985 qu’on l’a, notre Sphere : elle s’appelle la Géode, c'est une salle de cinéma dans le parc de la Villette cerclée de 6 433 triangles en acier, qui, après six ans de travaux, a rallumé ses écrans au printemps 2024. La grosse nouveauté ? L’écran de 1 000 mètres carrés recouvrant l’extrême majorité de la salle sera désormais équipé d’une technologie Imax.

Où ? 26 avenue Corentin-Cariou, Paris 19e.