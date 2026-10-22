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Six films rares de l’artiste féministe Ana Mendieta projetés dans une chapelle parisienne

Le salon Offscreen, qui réunit une trentaine d’artistes sous la voûte de la chapelle Saint-Louis de la Salpêtrière, lui rend hommage en cette semaine d'Art Basel.

Écrit par
La Rédaction
Ana Mendieta
Tate Modern | Ana Mendieta
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Le salon Offscreen met Ana Mendieta à l'honneur pour sa 5e édition, qui réunit une trentaine d’artistes sous la voûte de la chapelle Saint-Louis de la Salpêtrière du 20 au 25 octobre 2026.

Pour rendre hommage à l'artiste cubano-américaine, figure majeure de l'art féministe, le salon dédié aux pratiques de l'image fixe et en mouvement (photographie, cinéma, vidéo, installations) a dressé deux portraits géants en noir et blanc dans le chœur, tandis que ses films seront projetés au cœur de la chapelle, en écho à sa rétrospective en cours à la Tate Modern de Londres (jusqu’en janvier 2027).

Créatrice de ce qu’elle appelait le  « earth body art », Ana Mendieta (1948-1985) est devenue son propre médium artistique et a réinventé le land art en insérant son corps directement la nature, dans des performances mêlant nudité, sang, terre et feu. Avant-gardiste, elle a réalisé plus de cent films et vidéos dans sa carrière, évoquant la conscience écologique et la violence faite aux femmes, notamment à travers sa série de performances Siluetas.

Quand ? du 20 au 25 octobre 2026, 11h-19h.
Où ? 47 boulevard de l'Hôpital, Paris 13e.
Combien ? 8-12 €.

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