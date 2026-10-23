Six œuvres de Jean Dubuffet réunies dans une exposition gratuite à Paris

A l’occasion de l’opération Une Semaine en Galerie (une programmation spéciale gratuite dans 163 galeries d’art du 17 au 24 octobre), la galerie de la Présidence consacre une exposition au plus antiacadémique des artistes français, Jean Dubuffet.

Père de l’art brut, sculpteur de la Tour aux figures de l’île Saint-Germain, Jean Dubuffet ne faisait rien comme les autres, et on aura une nouvelle occasion de le constater dans l’exposition Des Paysages au Site. Une courte présentation qui réunit cinq œuvres à l'encre et au collage datant de 1980 ainsi qu'une peinture de 1981, donnant à voir la dernière évolution du style graphique si particulier de Dubuffet avant sa mort en 1985.

Où ? galerie de la Présidence, 90 rue du Faubourg-Saint-Honoré, Paris 8e.

Quand ? jusqu’au 31 octobre 2026.

Combien ? entrée libre.