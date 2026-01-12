À La Station, dans le 18e arrondissement de Paris, une soirée pour découvrir le Coucou Crew et soutenir les jeunes exilés

Vendredi 16 janvier, le Coucou organise sa noce annuelle à La Station. Une nuit de concerts et de DJ sets dont chaque euro récolté ira soutenir le collectif.

Le Coucou Crew, c’est le genre de projet qui redonne espoir dans la solidarité et les rapports humains. En 2018, la psychologue Juliette Delestre lance officiellement le Coucou Crew en organisant des groupes de parole pour les jeunes exilés, dans ce qui était alors le mini-club de la Station. Depuis 2021, l’entité a ouvert une aire d’accueil de jour afin d’accueillir les jeunes, démultipliant les actions culturelles en lien avec la Station et des institutions partenaires.

Tous les bénéfices iront les caisses du Coucou Crew

Vendredi 16 janvier, le Coucou organise sa noce annuelle dont tous les bénéfices iront dans ses caisses. Le flyer laisse voir six groupes et artistes qui se relaieront toute la nuit avec, par exemple, la furibarde rappeuse Uzi Freyja ou Yele Yele, duo monté par Adama et Max-Antoine à l’issue d’ateliers radiophoniques, dont le style mêle chant en bambara, trap et ambiances électroniques hallucinées. Aussi à voir ? DJ Myster, Kolyfa, IMa et Kaïlys.

À signaler une installation de linogravures créées en atelier avec l’artiste Marion Poussier, une vente d’affiches et de t-shirts sérigraphiés par les bénéficiaires du Coucou et un bar avec hot-dogs halal et végé et frites maison. Si vous vous demandiez comment dépenser vos étrennes, c’est par ici que ça se passe.

Quand ? jeudi 16 janvier 2026, de 22 h à 6 h

Où ? La Station – Gare des Mines, 29 avenue de la Porte d’Aubervilliers, Paris 18e

Combien ? de 14 à 16 € (billetterie ici)