Genèse de la soirée, convergences des luttes et prochains événements : une interview à lire comme un tract de manif.

Avant la grande soirée de soutien aux caisses de grève le 19 novembre à la Station, mêlant lives d’oklou, Detente et Almond Butyl, prises de paroles et vente d’œuvres d’art, on a rencontré les organisateurices de Fortune Collective, un collectif créé à Bruxelles qui monte depuis dix ans des soirées pluriartistiques aussi militantes que ses membres. Genèse de la soirée, convergences des luttes et prochains événements : une interview à lire comme un tract de manif.

Quel regard portez-vous sur l’engagement du milieu culturel dans le mouvement social en cours ?

En tant que travailleureuses de l’art et du secteur culturel, on a beau avoir une volonté d’agir et une forte politisation individuelle, on se retrouve souvent isolés. Face à ce constat, on souhaite encourager les actions collectives et la mise en place d’un rapport de force pour exiger de meilleures conditions de vie et de travail en s’appuyant notamment sur les syndicats, associations et collectifs déjà existants*. Nous avons à cœur avec cette soirée de les visibiliser et de créer du lien entre eux et notre public. L’autre point important, c’est d’utiliser les puissants outils de visibilisation du milieu culturel ainsi que son accès privilégié aux médias pour faire rayonner nos luttes.

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Quelle est l’origine de cette soirée du 19 novembre ?

A la base, on était en train d’organiser un festival de discussions autour de l’agentivité politique en tant qu’artiste, et de l’impact de la politique sur nos capacités créatrices. Puis, l’un de nous, épuisé par son activité de street medic en manifestation, a pris du recul pour réfléchir aux ressources qui étaient à notre disposition en tant qu’artistes et organisateurices. Il nous a vite semblé évident d’organiser une série d’évènements de levée de fonds, dont l’un des objectifs est de visibiliser les corps intermédiaires et de leur donner des espaces de médiation avec le public, pour permettre à toutes et tous de s’informer et de réfléchir à nos outils collectifs.

Comment s’est construite la programmation ? Les artistes sont-ils bénévoles ?

L'événement s’est monté en deux semaines. On a d’abord contacté nos proches pour leur demander de nous soutenir et de se produire bénévolement. Les artistes ont spontanément accepté de participer, et ont réussi à rapidement s’organiser pour fédérer leurs équipes. Tous les artistes, leurs équipes, Fortune Collective et une partie du personnel de la Station sont bénévoles. Concernant les invité(e)s, on s’est rendus à différentes AG, et pareil, l’enthousiasme a été immédiat. Et bonne nouvelle : en prévision de la prochaine soirée, on a déjà été contactés par d’autres artistes souhaitant se joindre à l’initiative. Enfin, nous mettons en place une page de dons en ligne, une vente de t-shirts réalisés par Detente (qui se produit lors de la soirée), ainsi qu’une vente de photographies par les artistes Émilie Désir, Orso Caël, Marie Quéau et Romy Alizée.

*Pendant la soirée seront présents : Désarmer Bolloré, Stucs, Cultures en lutte, SUD Culture Solidaires, CGT Spectacles, STAA, SNAP et l’Inter-Universités Populaires de Paris.