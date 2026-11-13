La Station accueille une soirée de soutien aux caisses de grève avec oklou

Les places sont parties à une vitesse folle mais vous pouvez toujours regarder si certaines seront remises en vente d’ici la soirée. Et sinon, les caisses de grève sont ouvertes en continu.

Elle a beau être en sursis, la Station reste attentive au monde qui l’entoure. Deux mois avant sa fermeture pour trois ans de travaux, le club parisien, phare des marges musicales et des luttes de l’époque, accompagne le mouvement social en cors en accueillant jeudi 19 novembre Fortune Collective pour une soirée de soutien aux caisses de grève.

« Pour une grève générale reconductible »

La soirée est « pensée comme un outil d’organisation collective » afin de lutter contre les dérives autoritaires et le mépris du gouvernement, et réunir des sous dans l’optique d’« une grève générale reconductible ». Elle sera ponctuée de prises de parole de lycéens, d’étudiants, de membres de syndicats de l’art et de la culture, et de vente d’œuvres pour remplir les caisses de solidarité.

Pour rameuter le plus de monde possible, Fortune Collective a fait fort en programmant oklou – déjà passée deux fois porte d’Aubervilliers en 2026 –, star française de l’hyperpop devenue avec son dernier album choke enough l’un des noms chéris de l’industrie. Egalement sur scène ce soir-là : Détente, le projet solo guitare-basse de Florian Le Prisé, le comparse scénique d’oklou, ainsi qu’Almond Butyl, moitié d’Agar Agar, dont l’album Natural Idol, sorti en 2024, est un enchaînement addictif de titres mi-dance, mi-ambient passés dans une cartouche de Mega Drive.

Comme vous vous en doutez, les places sont parties à une vitesse folle. Mais vous pouvez toujours regarder si certaines seront remises en vente d’ici la soirée. Et sinon, les caisses de grève sont ouvertes en continu.

Quand ? Jeudi 19 novembre 2026.

Où ? La Station – Gare des Mines, 29 avenue de la Porte d’Aubervilliers, Paris 18e.