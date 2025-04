Sortez de votre coquille : 3 spots où déguster des huîtres à Paris ce week-end !

Pendant longtemps, avril était le dernier des fameux mois « en R » pendant lesquels on pouvait encore manger des huîtres sans que leur goût délicat ne soit altéré par la laitance. Les progrès techniques de l’ostréiculture font que désormais les bivalves se consomment toute l’année… notamment dans ces trois adresses qui vous proposent des apéros iodés d’un très haut coefficient de kif.

Le bistrot de quartier qu’on aime d’amour sort les bourriches et les platines ce dimanche pour fêter le printemps et la joie d’être contents. Les mollusques viennent de chez Wilfried Jonneau à Marennes, et l’ambiance va être assurée par des DJ de la plus belle eau : Julie in July, Juste Hervée et Turnbalism. À noter qu’il y aura aussi des assiettes de terrines et de pommes dauphine si vous n’avez pas le pied marin.

Où ? 93 rue Julien-Lacroix, Paris 20e

Quand ? Dimanche 13 avril de 13 h à 21 h

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Paloma (@paloma.belleville)

Comptoir Sur Mer

© The Social Food

Olive Davout, la cheffe surdouée et sur-iodée de Sur Mer, a transformé son ancien restaurant (déplacé de quelques encablures) en une cambuse à fruits de mer de grande qualité et de petits producteurs. Huître de pleine mer de Blainville, palourdes et coques d’Utah Beach, pouce-pieds de Belle-Île…

Où ? 53 rue de Lancry

Quand ? Jeudi-vendredi de 12 h à 15 h 30 et de 17 h à 20 h, samedi-dimanche de 12 h à 20 h et lundi de 18 h à 22 h

© Thomas Tissandier

Cette annexe de l’hôtel Rochechouart décorée par Marion Mailaender (le Tuba à Marseille) évoque autant l’étal du poissonnier, avec inox et carrelage, que le troquet, avec ses murs bleus délavés, ses tabourets hauts et ses affiches chelou. On y mange des huîtres de Cancale, ostréicultivées par la famille Boutrais, et on y boit des vins nature bien carénés. Que demander de plus ?

Où ? 57 bd de Rochechouart, Paris 9e

Quand ? Du mardi au samedi de 18 h 30 à 23 h