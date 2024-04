Sortez les lunettes : trois terrasses pour se croire (déjà) en été

Passer à l’heure d’été, apercevoir dans le ciel une grosse boule de feu, envisager de sortir sans écharpe : bravo, vous avez traversé l’hiver et vous pouvez envisager sereinement des apéros ou des déjeuners printaniers. On range les meilleures adresses de cheminées pour basculer sur trois terrasses qui déploient leur mobilier d’extérieur ces jours-ci.



Laho, la plus soleil couchant

© Franck Beloncle

Installé au sommet d’une tour servant aussi de centre de séminaire Sodexo pour costards en formation, ce rooftop coche largement les cases roof et top. Des tables, des arbres, des parasols et à 60 mètres de haut, une vue sur tout Paris donnant envie de maîtriser le mode panoramique de son téléphone. En attendant le soleil couchant, on y boit des cocktails classiques (Dark Stormy, spritz) gentiment twistés en grignotant des planches inventives (bao et canard yakitori, lomo et pâté croûte…). Attention, avant de vous envoler laho, préparez-vous à faire la queue enba.

Quand ? à partir du vendredi 26 avril. Tous les jours, de 18h à minuit.

Où ? 5-9 rue Van Gogh, Paris 12e.

Laurent, la plus Triangle d’or

© Laurent

Rouvert cet automne après une rénovation en profondeur orchestrée par Cordelia de Castellane, le Laurent, adresse mythique des déjeuners d’affaires des Trente Glorieuses, déploie sa terrasse, et ça envoie du bois. Littéralement puisqu’on déjeune au milieu des arbres du petit square Marigny, à une encablure de l’Elysée. La circulation des Champs trouble à peine la dégustation des assiettes classiques préparées par Mathieu Pacaud : asperge et sabayon curry, salade de homard bleu, ris de veau à la grenobloise… A des tarifs qu’on aime faire passer en frais pro.

Quand ? Du lundi au samedi midi et soir.

Où ? 41 avenue Gabriel, Paris 8e.

L’Eldorado, la plus jardin secret

© Benoit Linero

On avait bien aimé les chambres fleuries de l’hôtel, on va kiffer retourner squatter sa cour arborée maintenant que les beaux jours déboulent. A l’ombre d’un palmier, bien calé dans un fauteuil de jardin, on fourchette des plats faubourgeois : sole meunière, vol-au-vent, saint-honoré… Mais aussi un goûter ou des cocktails. Tout cela dans le calme feuillu d’une maison de campagne (une fois que les enfants dorment) alors qu’on se trouve à cinq minutes de la place de Clichy. Magique !

Quand ? Tous les jours jusqu’à 23h.

Où ? 18 rue des Dames, Paris 17e.

