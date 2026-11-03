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En décembre, une soirée solidaire pour soutenir SOS Méditerranée avec disiz, Solann et Feu! Chatterton

Une troisième édition d'Escale solidaire dont tous les bénéfices seront reversés à l'asso.

Rémi Morvan
Écrit par
Rémi Morvan
Journaliste, Time Out Paris
Disiz
© Jérémy Beaudet | Disiz
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On ne le répètera jamais assez : totale solidarité avec les événements solidaires ! Prochain exemple : le 7 décembre, SOS Méditerranée, cette inestimable association de sauvetage en mer venant en aide aux personnes en détresse créée en 2015, investit le Théâtre du Châtelet pour la troisième édition de son Escale solidaire, dont tous les bénéfices seront reversés à l'asso. 

Sur le programme

Ce qu'on fera pendant la soirée ? On se retrouvera et se renseignera sur le quotidien des actions de l'asso avec des témoignages de certains de ses membres, on profitera d'une offre de restauration « inspirée des repas servis à bord de l'Ocean Viking, le navire de sauvetage de l'association » mitonné par les Grandes Tables et on se fera dédicacer un livre du poète Falmarès, notamment son « Catalogue d'un exilé ». Et puis, on s'ambiancera avec les concerts d'une demi-dizaine d'artistes annoncés avec le rappeur (et bien plus) disiz, les poppeux Feu! Chatterton, Olivia Ruiz, Solann ou le collectif de danse (majoritairement composé de femmes) Minuit 12.

À noter que si vous n'avez pas la possibilité de venir le 7 décembre et que vous avez quand même envie de donner de la force à l'asso, vous pouvez tout simplement faire un don sur leur site.

Quand ? lundi 7 décembre 2026
Où ? Théâtre du Châtelet, 1 place du Châtelet, Paris 1er
Combien ? de 6 à 55 € (billetterie ici)

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