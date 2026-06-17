Sous la tour Eiffel, une nouvelle expérience en réalité virtuelle vous plonge dans l’histoire de Paris

De la réalité virtuelle mais IRL : avec “Le Symbole de Paris”, c’est un portail temporel qui vient d’ouvrir sous la tour Eiffel. Une expérience de VR inédite qui se déroule sur le lieu même. Avec ou sans casque, on sera ainsi toujours en face de la Dame de Fer, sur un parcours qui balade les participants à travers le temps et le Champ-de-Mars.

Les équipes de Timescope, déjà derrière le parcours VR “Les Origines de Paris” sur les quais de Seine, ont reconstitué quinze scènes de l’histoire de Paris. Les visiteurs remonteront jusqu’en -52 avant J.-C. pour revivre la bataille entre les Parisii et les Romains sur la plaine de Grenelle, avant de partir suivre la Fête de la Fédération du 14 juillet 1790. Le voyage continue autour de l’histoire de la tour Eiffel, de l'Exposition universelle de 1889 jusqu’à l'Occupation. Et pour revenir dans le présent, il suffit de retirer son casque !

Disponible toute l’année, l’expérience dure une heure et est ouverte aux enfants à partir de 8 ans, avec des commentaires en français, anglais et espagnol. Pour les réservations, c’est par ici.

Quand ? tous les jours de 10h à 18h.

Où ? départ depuis la boutique Timescope 12, rue Dupont-des-Loges, Paris 7e.

Combien ? 19-30 €.