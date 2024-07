Soyez rapide ce samedi ! Les délicieux lobster rolls de Cravan sont offerts

On vante beaucoup (nous les premiers) les cocktails ultra-précis servis à Cravan, mais il ne faut pas oublier la qualité des petites assiettes proposées dans ce temple de la mixologie. Bonne nouvelle : il va être possible d’en commander à emporter depuis le nouveau comptoir qui propose déjà bouteilles et merch.

Pour fêter ça, Cravan offre le menu lobster roll aux 75 premiers qui viennent étrenner ce service samedi midi. On parle d’un pain brioché cuit sur place qui enserre une garniture de homard breton et une mayo montée minute à la bisque, de raviolis frits aux épinards et mascarpone et d’un granité au gingembre ! Ça mérite bien un sprint ! Le 76e, lui, va devoir débourser 40 €.

Quand ? samedi 27 juillet, à partir de 12h (mais soyez malin, venez plus tôt).

Où ? 165 boulevard Saint-Germain, Paris 6e.