Avant ses concerts à Paris, le musée Grévin dévoile une statue de cire de Bad Bunny

Un double de Benito à la confection particulière puisque, contrairement aux us et coutumes de Grévin, Bad Bunny n’a jamais posé devant le sculpteur de l’institution Claus Velte.

Des mois que le musée Grévin distillait des indices, c’est désormais officiel : alors qu’il s’apprête à installer sa casita mercredi à Marseille et ce week-end à Paris, l’institution parisienne a annoncé l’inauguration ce mercredi 1er juillet à 9 h de la statue de cire de l’icône portoricaine Bad Bunny.

Des détails comme autant de symboles des revendications portées par Bad Bunny

Un double de Benito à la confection particulière puisque, contrairement aux us et coutumes de Grévin, Bad Bunny n’a jamais posé devant le sculpteur de l’institution Claus Velte. Après tout, qui peut aujourd’hui demander à la superstar Bad Bunny de poser trois fois devant soi ? S’inspirant de photos pour façonner le visage de l’artiste, Claus Velte et son équipe ont choisi de le représenter dans un décor reprenant les codes de la pochette de Debí Tirar Más Fotos, entre fauteuil blanc en plastique et végétation luxuriante. Le communiqué évoque également la présence de la « petite grenouille », cette mascotte de l’artiste représentant le crapaud concho, une espèce portoricaine menacée d’extinction.

Des détails comme autant de symboles des revendications portées par Bad Bunny, entre célébration des musiques et cultures portoricaines (et plus globalement latino-américaines) et combat contre l'impérialisme américain. Bad Bunny est si fort que même en statue de cire, il embête les US.

Où ? Musée Grévin, 10 boulevard Montmartre (Paris 9e).

Quand ? À partir du mercredi 1er juillet 2026.

Combien ? À partir de 16 €.