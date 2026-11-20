Et si l’on se fie à la setlist de leur concert du mois dernier, on devrait entendre des morceaux issus de tous leurs disques.

À peine ont-ils fini de secouer la fosse de l’Accor Arena que les Strokes annoncent leur retour sous nos latitudes ! On a en effet appris ce midi que les New-Yorkais galoperont sur la scène d’Off Track le 15 juillet 2027, une série de concerts en plein air organisée (grosso modo en lieu et place du Lollapalooza local) par Live Nation à l’hippodrome de Longchamp, du 9 au 20 juillet 2027.

Quid de la setlist ?

Si l’on se fie à la setlist de leur concert du mois dernier, on devrait entendre des morceaux issus de tous leurs disques. Forcément, il sera pas mal question de « Reality Awaits », sorti en juillet, dans lequel le ton se veut bien plus revendicatif, notamment contre l’IA et le système capitaliste – oui, même les Strokes veulent abattre la citadelle –, avec en fil rouge cette voix du leader passée dans un laminoir autotuné pour un rendu assez dystopique.

Mais que les anciennes et les anciens se rassurent, ils joueront aussi tous leurs tubes sortis depuis vingt-cinq ans, qui ont fait d’eux les fers de lance du revival rock du début du millénaire avec leur garage tendance post-punk (ou l’inverse), véritable précipité des scènes et groupes rock ayant marqué la Big Apple au cours des dernières décennies, du Velvet Underground aux Ramones en passant par Television. On entend d’ici la chorale sur « Reptilia », « Take It or Leave It » ou « New York City Cops ».

Quand ? le 15 juillet 2027

Où ? 2 route des Tribunes, Paris 16e

Combien ? ouverture de la billetterie le 24 novembre à 10h