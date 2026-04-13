Dans le sillage de leur nouvel album, les Strokes annoncent une tournée mondiale avec une date à Paris

De quoi célébrer leur nouveau disque et plus globalement vingt-cinq ans de carrière – ça ne rajeunit pas ! – marqués par des tubes sortis par palette de douze.

Dans le sillage de leur concert à Coachella, et surtout de la sortie de leur nouvel album « Reality Awaits » prévu le 26 juin, voilà que les Strokes ont annoncé leur retour sous nos latitudes ! Menés par Julian Casablancas, les cultes new-yorkais, fers de lance de tout un revival rock au début du millénaire, seront de passage le jeudi 22 octobre 2026 à l’Accor Arena.

Tubes par palette de douze

De quoi célébrer leur nouveau disque et plus globalement vingt-cinq ans de carrière – ça ne rajeunit pas ! – marqués par des tubes sortis par palette de douze ! On entend d’ici la chorale sur « Last Nite », « Reptilia » ou « Is This It »… À signaler deux royales premières parties, avec d’un côté les hurluberlus anglais de la Fat White Family ; et de l’autre le dandy aussie made in 80s Alex Cameron. Places en vente ce vendredi 17 avril à 10h. « Take It or Leave It » comme ils disent.

Quand ? jeudi 22 octobre 2026

Où ? Accor Arena, 8 boulevard de Bercy, Paris 12e

Combien ? en attente de l'ouverture de la billetterie le vendredi 17 avril à 10h.



