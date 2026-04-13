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Dans le sillage de leur nouvel album, les Strokes annoncent une tournée mondiale avec une date à Paris

De quoi célébrer leur nouveau disque et plus globalement vingt-cinq ans de carrière – ça ne rajeunit pas ! – marqués par des tubes sortis par palette de douze.

Rémi Morvan
Écrit par
Rémi Morvan
Journaliste, Time Out Paris
Dans le sillage de leur nouvel album, les Strokes annoncent une tournée mondiale avec une date à Paris
© Christian Bertrand / Shutterstock.com
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Dans le sillage de leur concert à Coachella, et surtout de la sortie de leur nouvel album « Reality Awaits » prévu le 26 juin, voilà que les Strokes ont annoncé leur retour sous nos latitudes ! Menés par Julian Casablancas, les cultes new-yorkais, fers de lance de tout un revival rock au début du millénaire, seront de passage le jeudi 22 octobre 2026 à l’Accor Arena.

Tubes par palette de douze 

De quoi célébrer leur nouveau disque et plus globalement vingt-cinq ans de carrière – ça ne rajeunit pas ! – marqués par des tubes sortis par palette de douze ! On entend d’ici la chorale sur « Last Nite », « Reptilia » ou « Is This It »… À signaler deux royales premières parties, avec d’un côté les hurluberlus anglais de la Fat White Family ; et de l’autre le dandy aussie made in 80s Alex Cameron. Places en vente ce vendredi 17 avril à 10h. « Take It or Leave It » comme ils disent.

Quand ? jeudi 22 octobre 2026
Où ? Accor Arena, 8 boulevard de Bercy, Paris 12e
Combien ? en attente de l'ouverture de la billetterie le vendredi 17 avril à 10h.

 

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