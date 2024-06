Sur la Seine, une journée festive et solidaire pour célébrer et promouvoir l’accueil des personnes exilées

En ces sombres temps électoraux, c’est un jour qu’on aimerait voir décliner à l’infini. Samedi 29 juin, de midi à minuit, Petit Bain propose une nouvelle itération de son Welcome Day. Une journée pendant laquelle la barge du 13e célébrera son projet Welcome, visant à aider les personnes exilées à accéder aux milieux musicaux et festifs.

Une prog sans frontières artistiques

Pour ce grand tour du cadran solidaire et festif, Petit Bain a imaginé une prog sans frontières artistiques. Ce qui signifie que vous pourrez participer à la confection d’une grande fresque sur le thème de la gastronomie ; tenter de triompher à un blind test dont le but sera de retrouver la langue – pour info, il y en a entre 5 et 10 000 dans le monde ; et, pour les anciens Terminale L, vous faire masser par des osthéos pour « une expérience de massage intuitif axée autour des sens ». Côté estomac, c’est le Refugee Food Festival qui sera toute la journée aux pianos de la cantine.

Côté concerts

Petit Bain oblige, la clôture de ce Welcome Day aura lieu dans la cale et en concerts. On y croisera à tour de rôle Bedouin Burger, duo usinant des titres électroniques hérissés de sonorités moyen-orientales, ou Poundo, artiste entremêlant rap et rythmes mandingues. Tout droit venu du Congo, le dernier groupe, Kin'GongoloKiniata, risque de faire un foin pas possible avec ses titres – composés sur des instruments fabriqués à partir d’objets recyclés – oscillant entre énergie punk, rythmes traditionnels et textures électroniques.

Quand ? samedi 29 juin 2024, de midi à minuit.

Où ? Petit Bain, 7 port de la Gare, Paris 13e.

Combien ? gratuit puis jusqu’à 10 € pour les concerts (billetterie ici).