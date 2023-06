Sur les berges de Seine, un ciné en plein air 100 % films italiens

Sur le planisphère des cinémas à l’air libre, celui-ci nous botte sacrément ! Du 8 au 12 juillet, le cinéma en plein air italien Dolce Vita sur Seine, tricoté par l’Institut culturel italien, les salles du Paris Cinéma Club et Paris Plage, va déplier sa seconde édition sur les berges de Seine, mais aussi dans les cinémas Christine et des Écoles. Si le programme complet ne sera dévoilé que le 28 juin, on peut déjà dire que celui-ci sera placé sous le haut patronage de Claudia Cardinale, dont une expo passée par le MoMa va bientôt débarquer à Paris. Outre les projections de ses films les plus importants, proposés en version restaurée par Cinecittà, ce Dolce Vita sur Seine sera animé par des concerts, des rencontres et expositions. A presto pour la programmation !

Quand ? Du 8 au 12 juillet 2023

Où ? Berges de Seine, Paris